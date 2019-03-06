17. İktisat Kongresi başladı: Ekonomik değişimden toplumsal değişime

17. Türkiye Üniversite Öğrencileri Bağımsız İktisat Kongresi (TÜÖBİK) bugün gerçekleştirilen açılış dersi ile Dokuz Eylül Üniversitesinde başladı. Açılış dersini Prof. Dr. Yaşar Uysal'ın yaptığı kongrede, 3 gün boyunca 32 sunum gerçekleşecek.

Bu sene 'Ekonomik Değişimden Toplumsal Değişime' ana başlığıyla düzenlenen TÜÖBİK'e farklı üniversitelerden gençler ekonomik sistemler ve kriz ilişkileri, genç işsizlik ve gelecek kaygısı, çevre ve sürdürülebilir enerji ve otomasyon gibi başlıklarla tartışmalar sürdürecek.

17. TÜÖBİK'in açılış dersinde konuşan DEU öğrencisi Emircan Yıldırım “17.’sini gerçekleştirdiğimiz kongreye üçüncü kez üniversite olarak ev sahipliği yapıyoruz. 17 yıldır üniversite öğrencilerinin öz çabasıyla gerçekleşen iktisat kongresini adından yola çıkarak tüm Türkiye’de üniversite öğrencilerine taşımak için çaba içinde olmalıyız” dedi. Ardından konuşan Prof. Dr. Yaşar Uysal İzmir’i ve Dokuz Eylül Üniversitesini anlattıktan sonra değişen dünyanın dinamiklerinden bahsetti.

Kongrenin birinci günü “krizin yükü ve kadının yükü ve serbest oturumla” devam ediyor. (İzmir/EVRENSEL)