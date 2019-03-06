Erdoğan: Mart ayında üreticiye 3 milyar destek ödemesi yapılacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Erdoğan, “Mart ayı içinde çiftçilere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız” dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde” programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üreticiye yılın ilk 3 ayında 8 milyar 777 milyon liralık bir destek sağlanacağını açıkladı. Hükümet, 2007 yılından bu yana üreticiye kanuni olarak sağlaması gerekenden 150 milyar TL daha az destek sağladı.

ERDOĞAN: TARIM SPEKÜLATÖRLERİ TERÖRİSTLER GİBİ

“Tarım sektöründeki spekülatörleri milli güvenlik sorunu olarak görüyoruz” Erdoğan, “Tarım sektöründeki spekülatörleri, tıpkı sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyoruz. Tarımda planlı üretime geçerek ithalatı azaltmayı ve ihracatı çoğaltmayı amaçlıyoruz” dedi.

VERİLMESİ GEREKEN DESTEK 271 MİLYAR TL İKEN 121 MİLYAR TL ÖDENDİ

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirdi. Üreticiye Tarım Kanunu’na göre verilmesi gereken destek miktarını hatırlattı. “Çiftçiyi girdi maliyetiyle ürün fiyatları arasında ezenler; bugün Saray’ında çiftçilerimize adeta günah çıkardı” diyen Öztrak, “Ama verdiğini söyledi, vermediğini nedense unuttu” ifadelerini kullandı. Öztrak’ın paylaştığı verilere göre hükümetin 2007’den beri üreticiye vermesi gereken toplam destek 271 milyar TL iken, verdiği destek 121 milyar TL’de kaldı. Hükümetin üreticiye borcu ise 150 milyar TL.

KANUN NE DİYOR?

5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 21. maddesine göre tarımsal destekleme milli gelirin (GSYH) en az yüzde 1’i olmak zorunda. Ancak Erdoğan'ın açıkladığı destek yüzde 1’i bulmuyor. Tarım Kanunu'nun çıktığı 2006’dan beri, verilen tarımsal destekler GSYH’nin yüzde 0.5’ini geçmiyor. 2018 yılı için öngörülen tarımsal destek, olması gereken tutarın yüzde 57’sine denk gelmişti.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, DERİTEKS Genel Merkezinde düzenlenen çalıştayda kanuni olarak Türkiye'de "Tarımsal desteğin milli gelirin yüzde 1'inden az olamaz" dendiğini ancak bugün söz konusu desteğin yüzde 1'i bulmadığını dikkat çekmişti. Atalık "Bugün yüzde 0,38'e geldi. 14,5 milyar TL destek verildi. Desteklerde aradığını bulamayan çiftçi banka kredilerine yönlendi. 102 milyar lira kredi kullandı çiftçi. Mayıstan sonraki döneme baktığımızda çiftçi kredi çekemiyor. 2018'de icraya düşme durumu yarı yarıya arttı. İcraya düşen kısım artmaya devam ediyor. Çiftçi borç batağına ilerlemeye devam ediyor. Çiftçinin mali mülkü yabancı bankaya kayıyor. Çiftçinin alım gücü sürekli geride kalıyor" dedi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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