AYM Eski Başkanvekili Alparslan Altan'a 11 yıl 3 ay ceza verildi

Anayasa Mahkemesinin (AYM) Eski Başkanvekili Alparslan Altan, 'FETÖ' üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2016'da 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden bir gün sonra gözaltına alınan ilk sivillerden Alparslan Altan, 4 gün sonra "Kaçma ihtimali var" denilerek tutuklandı.

AA'da 23 Şubat'ta yayımlanan haberde 'FETÖ'nün "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargılanmasına yönelik plana ilişkin sivil imamlarca Yüksek Mahkemedeki örgüt mensuplarına talimatlar verdiği" bu talimatları alanlar arasında Alparslan Altan'ın da olduğu iddia edilmişti.

ALPARSLAN ALTAN'IN AYM GÖREVİ VE TARTIŞMALAR

OdaTV'den Müyesser Yıldız'ın haberine göre Altan, Mustafa Bumin'in başkanlığı döneminde, 2001 yılında AYM'de raportör olarak görev yapmaya başladı. Mart 2010'da dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın teklifi, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayıyla Denizcilik Müsteşar Yardımcılığına atandıktan 43 gün sonra da Gül tarafından AYM yedek üyeliğine seçildi. 2010 Anayasa değişikliğinin ardından ise AYM üyesi oldu.

Muhalefetin "Hülleli atama" tepkilerine karşı Abdullah Gül, “Kim ne derse desin ben doğru bir atama yaptığım kanaatindeyim. Dolayısıyla bunun takdirle karşılanmasını beklerdim” dedi. Binali Yıldırım ise atamayı, “Personelin, istikbali daha iyi olan bir göreve yükselmesine engel olmam söz konusu değildir” sözleriyle savundu.

Alparslan Altan, tutuklanana kadar 4 yıl süresince oybirliğiyle AYM başkanvekilliğine seçildi. (HABER MERKEZİ)