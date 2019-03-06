Cumhurbaşkanlığı, CHP’nin Başakşehir sorusunu kabul etmedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Ben kurdum" ve "Başarılarıyla övünüyorum" dediği Başakşehir Futbol kulübünün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve hükümete yakın sermaye çevreleri tarafından finanse edildiği, şeffaf olmayan parasal hareketlerine göz yumulduğu, hakemlerce kollandığı gibi iddiaları Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) sordu. CİMER ise Başakşehir’le ilgili soruları kabul etmeyerek yanıtlamayacakları cevabını verdi.

Erdoğan'ın "Kurduğum takım" dediği Medipol Başakşehir'in künyesi

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanlığına çok net, 3 basit soru sorduğunu belirterek “Milyonlarca taraftara sahip olan kulüpler taraftarlarının verdiği desteğe rağmen mali olarak çöküş yaşarken, neredeyse hiç taraftarı olmayan bir kulüp, iktidarın ve iktidarın desteklediği sermaye odaklarınca destek görmeden bu kadar sponsoru ve para kaynağını nereden bulmuştur? Tarafsız olması Anayasal ve etik bir zorunluluk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta açık şekilde Başakşehir’i desteklemesi ve bunu kamuoyunda paylaşmasını doğru mudur? Bu ve benzeri açıklamalar hakemler üzerinde bir baskı oluşturmaz mı? AKP’den ihale alan firmaların bu ihaleler karşılığında Başakşehir’e futbolcu transfer ettikleri biliniyor. Halkın parasının kimlere peşkeş çekildiğini soruyoruz ama devletin tepesi kapsama alanı dışında kalıyor” ifadelerini kullandı.

ANTMEN’İN SORDUĞU SORULAR