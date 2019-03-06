Cumhurbaşkanlığı, CHP’nin Başakşehir sorusunu kabul etmedi
CHP'nin, Başakşehir'in iktidara yakın sermaye grupları ve TFF tarafından desteklendiği iddiasına dair CİMER'e sorduğu sorular yanıtsız kaldı.
Fotoğraf: Emrah Gökmen/AA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Ben kurdum" ve "Başarılarıyla övünüyorum" dediği Başakşehir Futbol kulübünün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve hükümete yakın sermaye çevreleri tarafından finanse edildiği, şeffaf olmayan parasal hareketlerine göz yumulduğu, hakemlerce kollandığı gibi iddiaları Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) sordu. CİMER ise Başakşehir’le ilgili soruları kabul etmeyerek yanıtlamayacakları cevabını verdi.
Erdoğan'ın "Kurduğum takım" dediği Medipol Başakşehir'in künyesi
Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanlığına çok net, 3 basit soru sorduğunu belirterek “Milyonlarca taraftara sahip olan kulüpler taraftarlarının verdiği desteğe rağmen mali olarak çöküş yaşarken, neredeyse hiç taraftarı olmayan bir kulüp, iktidarın ve iktidarın desteklediği sermaye odaklarınca destek görmeden bu kadar sponsoru ve para kaynağını nereden bulmuştur? Tarafsız olması Anayasal ve etik bir zorunluluk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta açık şekilde Başakşehir’i desteklemesi ve bunu kamuoyunda paylaşmasını doğru mudur? Bu ve benzeri açıklamalar hakemler üzerinde bir baskı oluşturmaz mı? AKP’den ihale alan firmaların bu ihaleler karşılığında Başakşehir’e futbolcu transfer ettikleri biliniyor. Halkın parasının kimlere peşkeş çekildiğini soruyoruz ama devletin tepesi kapsama alanı dışında kalıyor” ifadelerini kullandı.
ANTMEN’İN SORDUĞU SORULAR
- Türkiye Süper Liginde oynayan Medipol Başakşehir Futbol Kulübünün kaç tane sponsoru bulunmaktadır? Bu sponsorlar hangi firmalardır?
- 2 Haziran 2014 tarihinden; 1 Mart 2019 tarihleri arasında Medipol Başakşehir Futbol Kulübünün toplam aldığı sponsorluk desteği ne kadardır? Bunların ne kadarı döviz cinsindendir? Bu sponsorluk ve desteklerin içinde taşınmaz ve araç bulunmakta mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
- Medipol Başakşehir Futbol Kulübüne sponsor olan firmalardan kaç tanesi 2014 yılı ila 2019 yılları arasında kamu kurum ve kuruluşlarından ihale almıştır? Bu ihaleler nelerdir? Bahsi geçen ihaleler ne şekilde yapılmıştır? (SPOR SERVİSİ)