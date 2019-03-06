Kale Kayış işçileri, işbaşı yapmayarak direnişe geçti

İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan ve 300 işçinin çalıştığı Kale Kayış fabrikasında 100 işçi, kötü çalışma koşullarına, düşük ücretlere, işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin yetersizliğine ve sendikalaşma nedeniyle artan baskılara karşı üretimi durdurarak direnişe başladı.

Geçtiğimiz günlerde Petrol-İş Sendikasına üye olan iki işçinin tazminatsız işten atıldığı Kale Kayış fabrikasında, sendika üyeleri üzerindeki istifa baskılar devam ediyor. Ağır ve kötü çalışma koşullarının sürdüğünü belirten işçiler, bu sabah Petrol-İş öncülüğünde üretimi durdurarak direnişe geçti. 300 işçinin çalıştığı fabrikada gece vardiyasından çıkan ve gündüz vardiyasına gelen 100 işçi işbaşı yapmayarak taleplerinin karşılanmasını istedi.

Öte yandan yoğun güvenlik önlemi alan jandarma, sendikanın ses aracını fabrika önüne almadı. Jandarmanın keyfi tutumuna tepki gösterilirken fabrika yönetimi masaya oturana kadar mücadelenin sürdürüleceği belirtildi. (İstanbul/EVRENSEL)

Kale Kayış işçileri sendikaya üye olunca işten atıldı