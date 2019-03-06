Berat Albayrak patronlara verilen teşviklerle övündü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak patronlarla bir araya geldi. Albayrak burada yaptığı konuşmada kredi faizleri ve enflasyona müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasında kriz bahanesi ile patronlara sağlanan teşvik ve yardımları sıralayan Albayrak, “Ocak ayında KOBİ'lerimiz için devreye aldığımız 20 milyar TL'lik hazine destekli paketin ardından geçtiğimiz hafta da ikinci bir paketi devreye aldık. Gelen yoğun talep üzerine bankalarımızın aldığı kararla ciro ve faaliyet alanına göre 1,5 milyon TL olan azami limiti de 5 milyon TL'ye çıkarıyoruz” dedi.

Bankaların kredi yapılandırma çalışmaları ve konkordato süreci ile iflasın eşiğine gelen şirketlerin kurtarıldığını ve sürecin terse dönmeye başladığını ileri süren Albayrak, konkordatoda da 'dengelenme' süreci başladığını ifade etti:

“Yüzlerce firmayla müzakereler tamamlandı. Birçok firmanın kredileri yapılandırıldı. Bu süreçte 48 firmanın feragatla konkordatodan çıkması sağlandı. Feragat ve yapılandırmanın tamamının etkisiyle toplamda 318 firma konkordatodan çıktı. Ocak ve Şubat 2019'da yeni konkordato müracaatları yarıdan fazla azalma gösterdi. Bu aylar ayrıca bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde hem girişler azaldı hem konkordatodan çıkışlar hızlandı.”

Krizin patlak vermesi sonrası açıklanan Yeni Ekonomi Programının da öngörülen şekilde sürdüğünü savunan Albayrak, “Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) öngördüğümüz dış dengelenme süreci çerçevesinde şimdiden önemli çok ciddi bir mesafe aldık. Son dönemde ekonomimizde yaşadığımız dengelenme sürecinin önemli bir ayağı da iç dengelenmede, yani enflasyon oranında kaydedilen başarıdır” dedi.

Yerel seçimler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim çalışmaları için devlet kasasından yapılan harcamaları yok sayan Berat Albayrak, “Yeni Ekonomik Programı öngörüldüğü şekilde sürdürülmektedir, koşullara göre esneklik sağlayacak şekilde programımızın temel ilkelerinden, finansal disiplinden, dengelenme sürecinden asla vazgeçilmemektedir” dedi. (AA)

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