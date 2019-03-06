06 Mart 2019 11:59
ODTÜ Sinema Festivali yarın başlıyor
ODTÜ Sinema Topluluğu’nun hazırladığı ODTÜ Sinema Festivali ’19 yarın başlıyor.
ODTÜ Sinema Festivali afişi
ODTÜ Sinema Topluluğu’nun sansür yasası ve tekelleşmelere karşı bağımsız sinemacılarla dayanışmak amaçlı gerçekleştirdiği ODTÜ Sinema Festivali ’19 yarın başlıyor. Tamamen ücretsiz ve sponsorsuz olarak gerçekleştirilecek olan festival herkese açık.
7-10 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festival kampüs içi ve dışına açık olacak. Festivalde atölyeler, yönetmen ve/ya senarist katımlarıyla son dönem yerli filmlerin gösterimleri yapılacak.
Kampüs dışından gelecekler davetiyeleri Haymatlos Mekan ve Evrensel Kitabevi/Kızılay; Coffee 101/100.yıl'dan alıp kampüse erişim sağlayabilir. (HABER MERKEZİ)
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