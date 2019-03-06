Şubadap Çocuk’un beşinci albümü ‘Hayal Et’ çıktı

Çocukların ilgilerinden, düşüncelerinden, sorularından ve sorunlarından yola çıkılarak yazılmış şarkılarla oluşturdukları albümlerine bir yenisini daha ekleyen Şubadap Çocuk, yeni albümü ‘Hayal Et’i de ‘gökyüzü lisansı’ ile yayınladığını duyurdu. Yani, albümdeki şarkılar, ticari amaçlı olmadığı sürece, dinlemek ve paylaşmak isteyen herkesin kullanımına açık.

‘Hayal Et’ albümü de, Şubadap Çocuk’un önceki albümleri gibi, tematik şarkılardan oluşuyor:

Fasa Fiso, toplumsal cinsiyet safsatalarını listeliyor

Makine Çocuk, makineleşmek istemeyen çocuklardan yetişkinlere bir sitem şarkısı

Serçe, 9/8’lik bir hayvan özgürlüğü şarkısı

Çocuk Hakları, varlığını duyduğumuz ancak günlük hayatımızda pek de göremediğimiz çocuk haklarının şarkısı

Hayal Et, içinde yaşamak istediğimiz dünyanın şarkısı

Gökyüzünü İten Kuş, birlikteliğin zaferinin öyküsü, Moyo Masal Tiyatrosu’nun Şubadap Çocuk’a armağanı

Albüm, www.subadapcocuk.org’dan ve Şubadap Çocuk’un sosyal medya hesaplarından ücretsiz dinlenebilir ve istenirse bit.ly/subadaphayalet bağlantısı kullanılarak ücretsiz indirilebilir.

ŞUBADAP ÇOCUK KİMDİR?

6 yıldır, çocuklarla müzik temelli çalışmalar yürüten Şubadap Çocuk müzik grubu, şimdiye kadar, ‘Bilmiş Çocuğun Şarkıları’, ‘Dino’nun Şarkıları’, ‘Gökyüzü Kimin’ ve ‘Dersler Uzun Teneffüsler Kısa’ adlı 4 albüm çıkardı. Bu albümlerde bulunan dostluk, barış, bilim, sorgulamak, birlik olmak, doğa, ekoloji, farklılıklar gibi konulardaki şarkıların hepsi çocuklar tarafından seslendirildi. Özellikle Çekirdeksiz Domates, Neşeli Bi’ Gün, Gökyüzü Kimin, Özgürlük, Her Yer Park Olsa gibi şarkılarıyla birlikte, çocukların ve hatta yetişkinlerin dilinden düşmeyen Şubadap Çocuk, Türkiye, Kıbrıs, Almanya ve Hollanda’nın pek çok yerinde yaptığı turnelerde, on binlerce çocukla buluştu. Bu turneler boyunca okullarda, köylerde, kültür merkezlerinde, parklarda, sokaklarda konserler verdi; çocuklarla ve yetişkinlerle söyleşiler yaptı.

Şarkılarını, tüm dünya çocuklarıyla tanıştırmak için Arapça, İngilizce, İspanyolca ve Kürtçe dillerine çevirdi. Ayrıca şarkıların içeriklerini daha bütünlüklü hale getirmek için, hikayelerinden hareketle, şimdiye kadar 5 çocuk kitabı çıkardı ve çok sayıda klip yayınladı. Ekip hala İzmir’in çeşitli ilçelerinde çocuklarla çalışmalarını sürdürüyor ve Türkiye’nin her yerinde, öncelikli olarak kültür-sanat etkinliklerinin pek uğramadığı yerlerde konserler vermeye devam ediyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Şubadap Çocuk’tan yeni klip: Özgürlük

Şubadap Çocuk, Türkiye ve Kıbrıs turnesine çıkıyor