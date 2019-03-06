Okula başlama yaşı 69 aya çıkıyor, Eğitim Sen “72 ay olmalı” diyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda eğitim sistemindeki değişikliklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk’un açıklamalarını, Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan değerlendirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni dönemde okula başlama yaşının 69 ay olacağını açıkladı. Bakan Selçuk okula başlama yaşını 3 ay öne çektiklerini belirterek, “Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Fotoğraf: DHA

“OKUL ÖNCESİ EĞİTİM TÜM ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ÜCRETSİZ VE ZORUNLU OLMALI”

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aydoğan, “İlkokula başlama yaşı 72 ay olarak tarif edilmeli, okul öncesi eğitim tüm öğrencilerimiz için ücretsiz ve zorunlu olmalıdır. Milli Eğitim Bakanından beklenilen açıklama okula başlama ayının değişikliği değil, söz verdikleri gibi 72 ay öncesi tüm çocuklar için okul öncesi eğitim koşullarının sağlanmasıdır” diyerek Eğitim Sen’in okula başlama yaşı taleplerini bir kez daha hatırlattı.

BAKAN, “SENDİKALARLA GÖRÜŞTÜK” DEDİ. EĞİTİM SEN “BİZİMLE GÖRÜŞÜLMEDİ” DEDİ

Bakan Selçuk, Öğretmenlik Meslek Yasası’yla ilgili olarak da “Süreç aslında Milli Eğitim Bakanlığı açısından tamam. Biz ne yapacağımız konusunda binlerce öğretmenle, okul müdürüyle, akademisyenlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, sendikalarla defalarca görüştük” dedi. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aydoğan ise “Bizim bu konu ile ilgili bir görüşmemiz olmadı” dedi.

Feray Aydoğan, taslağın, iş güvencesini kaldıracağı, maaş karşılığı çalışma saatlerini artıracağı, esnek çalışma saatlerinin artacağı gibi ciddi saldırıları beraberinde getireceğini vurguladı.

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan Fotoğraf: Evrensel

“ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ BİR KANUNUN ÖĞRETMENLERE RAĞMEN ÇIKARILMASINI REDDEDİYORUZ”

“Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısının Bakan tarafından hazırlıklarının tamamlandığı, önceki hafta da yine Bakan tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderildiği açıklandı” diyen Feray Aydoğan, “Öğretmenlerle ilgili bir kanunun öğretmenlere sorulmadan, öğretmenlere rağmen çıkarılmasını reddediyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunu ifadesi 24 Haziran seçimleri öncesi AKP seçim beyannamesinde yer aldı. Eğitim Sen olarak ‘Öğretmen Dünyayı Değiştirir’ kampanyamızı da bu kanunun çıkarılmak isteneceğini öngörerek başlattık aynı zamanda. Vizyon belgesi AKP 24 Haziran seçim beyannamesinin eğitim ile ilgili bölümlerinin izdüşümüdür. Ve Vizyon belgesinde Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 2019’da çıkartılacağı kesin olarak belirtilmiştir. Vizyon belgesinden 52 gün sonra seçim sonrası saraya bağlı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu’nda yer alan isimlerden Selçuk Pehlivanoğlu’nun giriş yazısını yazdığı TEDMEM düşünce kuruluşu tarafından Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı nasıl bir saldırıyla karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir” dedi.

24 Haziran sonrası yeni bir rejimin kurulduğunu ve bu yeni rejimin seçim sonrası tüm emekçilerin haklarına yönelik baskıları arttırdığını vurgulayan Aydoğan, “Bu yeni rejimin öğretmenler özelinde çıkarmak isteyeceği bir yasa öğretmenlerin haklarını güçlendirir mi, iktidar öğretmenin haklarını güçlendirecek bir yasayı tercih eder mi?” diye sordu.

Gittiği bütün şehirlerde binlerce kişiyle görüştüğünü seçim sürecinde olunduğu için sadece eğitimi konuşmadıklarını belirten Selçuk “Seçim öncesi AK Parti’nin faaliyetleri, ortaya konulan birtakım başarılar ve arkasından onların üzerine neyi inşa edebileceğimiz konusunda yeni fikirler ifade ediyoruz. Eğitimde güçlü bir beklenti varsa o zaman yerel seçimlerde bize destek olunması gerektiği çok açık” dedi.

“ZİYA SELÇUK DA AKP İKTİDARI SIRASINDA GELEN İSİMLERİN DEVAMI”

Bakanın bu sözlerine de tepki gösteren Eğitim Sen Başkanı Feray Aydoğan, “Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk göreve başladığı andan itibaren iktidar ve liberal çevreler tarafından bir değişim algısı yaratılmaya çalışıldı. Biz bugün Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamayı 24 Haziran seçimleri ve diğer seçimler öncesinde de Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, müsteşarlar ve il, ilçe milli eğitim müdürleri tarafından duyduk. Ziya Selçuk da bu cümlesiyle AKP iktidarı sırasında gelen isimlerin devamı olduğunu deklare ediyor” dedi.

Aydoğan, “Bir kamu kurumu temsilcisi olan, tüm velilere, eğitim ve bilim emekçilerine, öğrencilerimize, yurttaşlara eşit yakınlıkta olması gereken bir ismin, bakanın yaptığı yerel seçimlerde kime oy verileceğini bizzat işaret eden bu açıklamayla birlikte Milli Eğitim Bakanı değişikliği olsa bile dünden bugüne hiçbir şeyin değişmediğinin kanıtıdır” sözleriyle Bakan Selçuk’u eleştirdi. (İstanbul/EVRENSEL)