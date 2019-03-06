Bağımsız aday Ferhat Gürkan’dan kapı kapı davet: Birlikte yönetelim

Sincan'da Emek ve Demokrasi Güçlerinin Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ferhat Gürkan, işçi duraklarından pazara ve evlere kadar seçim kampanyasını sürdürüyor. Halen Ostim-İvedik'te çalışan Ferhat Gürkan'ın en büyük destekçisi ise işçiler. Kapı kapı süren çalışmalarda Gürkan oy istemiyor, halkı Sincan'ı birlikte yönetmeye davet ediyor.

Sabahın ilk saatlerinde işçi duraklarında emekçilerle buluşan Gürkan, seçim çalışmasını akşam saaatlerinde pazar yerinde sürdürüyor. Halen aktif olarak işçiliğe devam eden Gürkan, mesai saatlerinde çevresindeki işçi arkadaşlarıyla konuşurken, seçim çalışması mahallelerde kapı kapı sürüyor.

Ertuğrulgazi Mahallesinde süren ev ziyaretlerinde olumlu tepkiler alan Gürkan, “Belediyeyi ben değil, biz yönetelim. Rant değil, halk belediyeciliği için birleşelim” çağrısında bulunuyor. Seçim çalışmaları kapsamında kapısını açan bir vatandaş, “AKP ve CHP'nin arasına sıkıştık, yeter artık. Ben oyumu onlara vermek istemiyorum. Ülkede işsizlik almış başını gitmiş, ben niye onlara oy vereyim” dedi.

"OY VERMEK YETMEZ, DENETLEYELİM"

Sincan'da özel güvenlik olarak çalışan bir kadın ise "Oy verip geçmekle olmaz. Denetlemiyoruz, takip etmiyoruz, yönetime katılmıyoruz. Ülkenin bu halde olmasında bizim de suçumuz var aslında. Bir kişi tek başına yapamaz ama birlikte olursak her şeyin üstesinden geliriz” dedi.

Emeklilikte yaşa takılan biri ise “Bunlar insanı ölene kadar sömürmek istiyor. Hatta öldükten sonra da” dedi. Bu seçimlerde çok kararsız olduğunu belirterek, bildiriyi dikkatle okuyup inceleyeceğini söyledi” diyor.

Ertuğrulgazi Mahallesi’nde kurulan Salı pazarında Gürkan’a “Nasıl birlikte yöneteceğiz?” diye sıkça soruldu. Gürkan’ın “İlçemizde bulunan muhtarlar, aza, sendika, esnaf, kitle örgütleri, gençlik ve kadınların temsilcileriyle oluşturduğumuz halk meclisleri ile birlikte yöneteceğiz” açıklamasına az da olsa “yaptırmazlar”, “seçtirmezler” diyenlerin yanı sıra gözleri parlayarak “Oyumu sana vereceğim” diyenlerin çoğunlukta olduğu gözlendi.

Fotoğraf: Evrensel

"HALK BEĞENMEZSE GÖREVDEN ALABİLECEK Mİ?"

Gürkan’la birlikte dolaşıp broşür dağıtanlara vatandaşlar şaşkınlıkla “Gerçekten başkanı beğenmezse halk görevden alabilecek mi?” dire sorarken, kadınların sorunlarına ilişkin görüşlerini ifade etmesi üzerine Gürkan'a en çok sorulan “Kadınlarla birlikte yönetme” fikri oldu.

"SANDIĞA GİTMEYECEKTİM AMA OYUM SANA"

Tanıtım broşürü uzatıldığında eliyle “istemem” şeklinde reddeden genç bir işçi “işçi bağımsız aday” sözleri üzerine geri dönerek; “O zaman tamam ver” diyerek, aldığı broşürü uzun uzun inceledi. Gürkan’la tokalaşan ve ayaküstü sohbet edenlerden bazıları “Zaten kimseye oy vermeyecektim, sana oy vereyim. İşçisin, bağımsızsın” şeklinde yorum yaptı.

İYİ PARTİ ÇANTA DAĞITTI, GÜRKAN VATANDAŞI DİNLEDİ

Pazarcı esnafından biri “Bizi terörist ilan ettiler, asıl terörist kim?” diye başladığı sözünü “Oyum sana” diyerek tamamladı. Gürkan’ın pazarda broşür dağıtımı yaptığı esnada İYİ Parti Sincan Belediye Başkan Adayı ve ekibiyle birlikte pazara geldi. Halka pazar çantası dağıtıp, pazarda bir tur atıp çıkmalarının ardından “Pazar çantaları onlardan, ama oylar size” diyenlerin sayısı da az değildi. Pazar çantası dağıtanlara “Pazar çantasıyla bizi kandıracaklarını sanıyorlar” diyerek tepkilerini gösteren ve yine çantaları almayanların olması da dikkat çekiciydi.

FABRİKADAN ARKADAŞIYLA KARŞILAŞTI

İşçi duraklarında 1998 yılında Türk Traktör Fabrikası'ndaki direnişten bir arkadaşıyla karşılaşan Gürkan, hasret giderdi. Gürkan, arkadaşının kendisi gibi halen işçiliğe devam ettiğini söylerken, arkadaşı da Gürkan'ın adaylığını destekleyeceğini ve çevresinden de oy isteyeceğini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)