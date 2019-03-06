Hak-İş, AKP'nin seçim bürosu gibi çalışmaya devam ediyor

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hak-İş, AKP’li belediye başkan adaylarına desteğini artırmaya devam ediyor. Ankara’nın ardından İzmir ve Aydın’da da AKP’li belediye başkan adaylarına açık destek verilen Hak-İş'in İstanbul’daki toplantılarına Binali Yıldırım da katılacak.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, en fazla üyeye sahip ikinci büyük işçi konfederasyonu olan Hak-İş, yerel seçimlerde yerel seçimlerde tavrını belli etti. Ankara’da Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan’ın genel başkanı olduğu Hizmet-İş Sendikası, AKP Keçiören Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok için destekleme programı düzenlenmişti. Hak-İş daha sonra AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mehmet Özhaseki’ye de destek ziyaretinde bulundu. Sendika başkanı Arslan ziyarette, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemde yakın olarak çalıştığımız ve belediyecilik alanında deneyimli olan Mehmet Özhaseki’yi destekliyor ve 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

"BİZİM İŞİMİZ AYNI İSTİKAMETTE OLANLARLA"

Hak-İş tarafından Aydın’da da temsilciler toplantısı gerçekleştirildi. Arslan, burada AKP’nin Aydın adayı Mustafa Savaş’a destek verdi. Toplantıda konuşan Arslan, “Bizi belediyenin yanına yaklaştırmayanlarla işimiz olmaz. Hak-İş’e kayıtlı olduğu için baskı yapanlarla, üyelerimizin sendikayla bağını koparmaya çalışanlarla işimiz olmaz. Bizim işimiz, bizimle aynı istikamette olanlarla olacak" dedi.

Haberde ayrıca Hak-İş tarafından İstanbul’da “8. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması” gerçekleştirileceği ve bu toplantıya da AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Binali Yıldırım katılacağı belirtildi. (HABER MERKEZİ)