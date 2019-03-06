Çocuk koruma derneği başkanı, çocuğuna istismardan tutuklandı

Çocukları “tacizden koruma” hedefiyle kurulan bir derneğin başkanı Erhan N., 8 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan tutuklandı ve hakkında dava açıldı. Baba suçlamaları kabul etmezken iddianamede çocuğun beyanlarının tereddüte yer bırakmadığı, cinsel istismar suçunun oluştuğu belirtildi.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre; Erhan N., 2 yıl önce eşinden ayrıldı. Mahkeme Erhan N.’nin çocuğuyla her ayın 1. ve 3. hafta sonları görüşmesine karar verdi. Cinsel istismar olayı, annenin çocuğu ile yaptığı görüşmenin ardından ortaya çıktı. Anne, istismarı anlaması üzerine 14 Şubat’ta karakola giderek şikâyette bulundu.

İDDİANAME: İFTİRA ATMASI İÇİN NEDEN YOK

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 26 Şubat günü tutuklanan Erhan N. ise ifadesinde suçlamaları reddetti.

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 27 Şubat tarihli iddianamede şu değerlendirme yapıldı: “Mağdurun aşamalardaki istikrarlı, samimi, ısrarlı ve herhangi bir tereddütte mahal bırakmayan beyanları, mağdurun şüpheliye iftira atması için ortada geçerli bir sebep bulunmayışı nazara alındığında, şüphelinin kişisel ilişki tesisi sırasında oğlu olan mağdura evinde müstehcen içerikli görüntülerin yer aldığı videoyu izletmek, ardından müstehcenlik ve çocuğun cinsel istismarı suçlarını oluşturulduğu kanaatine varılmıştır.” (HABER MERKEZİ)