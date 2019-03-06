06 Mart 2019 11:11

Kocaeli Adayı Reyhan Başaran: İnsanlarımız kültürlerini yaşatabilmeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Gebze ve Yarımca’da halkla buluştu, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kocaeli Adayı Reyhan Başaran: İnsanlarımız kültürlerini yaşatabilmeli

Fotoğraflar: Evrensel

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    Emek Partisi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, Gebze’de Kars, Ardahan, Iğdır İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Burada konuşan Başaran, “Halk Meclislerinde yöre derneklerinin temsilcileri de olacak, sizlerin orada varlığınızı önemsiyoruz” dedi. Gebze’de ziyaretlerinin ardından Başaran Körfez Yarımca’da Salı Pazarında esnaf ve vatandaşla sohbet etti.

    ‘HEMŞEHRİLERİMİZ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAKTIR’

    Gebze’de Kars, Ardahan, Iğdır İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Metin Baytöre ve kalabalık bir heyetle karşılanan Başaran, yöre halkıyla sohbet etti. Ziyarette ilk olarak konuşan Kars, Ardahan, Iğdır İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Metin Baytöre, Başaran’a başarılar dileyerek, “Burası 3 ilin bir araya geldiği bir dernek, derneğimize hoş geldiniz. Hepimizin düşüncesi, hayali daha yaşanılabilir bir Türkiye, bu yolda başarılar diliyoruz. Hemşehrilerimiz üzerine düşeni yapacaktır” diye konuştu.

    ‘BELEDİYELER KAMU YARARINA HİZMET ETMELİ’

    Ziyarette konuşan Reyhan Başaran ise, belediyelerin kamu yararına hizmet etmesi gerektiğini ifade etti ve “Seçim dönemi herkes yapacaklarından, projelerinden bahsediyor. Belediyeler halkın ekonomisine katkı sunmalı, sosyal ve kültürel hayatını düzenlemek için çalışmalar yapmalıdır. Yetkilerimizi kullanarak gerekli adımları atacağız. Sadece ‘Yol yaptık, köprü yaptık’ demeyeceğiz. Belediyeler kamu yararına hizmet etmeli” dedi. Kocaeli’de hemen hemen her kentten vatandaşın yaşadığını belirten Başaran, “Kentin barışa ihtiyacı var, huzura ihtiyacı var. Halk Meclislerinde inanç kurumları, yöre dernekleri de olacak. Bu kentte her yöreden vatandaş yaşıyor, insanlarımız kültürlerini yaşatabilmeli. Bu noktada Halk Meclislerinin varlığı önemli. Sizlerin oralarda olmanızı önemsiyoruz” diye konuştu.

    ‘BİR DAHA OY VERİRSEM ELİM KIRILSIN’

    Ziyarette söz alan bir vatandaş, “Söylemleriniz çok değerli, halkın ihtiyaçlarını halk kendisi belirler. Bizim ihtiyaçlarımızı tek bir adam belirlerse olmaz, o yüzden ihtiyaçlarımızı biz belirlemeliyiz. Ben bir emekliyim, beni savunduğunuz için oyumu size vereceğim elbette” dedi.

    Yavuz Selim Mahallesi'nde yıllardır tapu sorunu yaşandığını ifade eden başka bir vatandaş ise, “Belediye başkanı çözeceğiz dedi, çözmedi. Ben ellerimle oy verdim, bir daha oy verirsem elim kırılsın. Bizi kandırdılar, bunlara inanmıyoruz. Ben biliyorum ki burada büyük bir rant dönüyor” ifadelerini kullandı. (Kocaeli/EVRENSEL)

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