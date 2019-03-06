Kadınlardan cinsiyetçi fıkra anlatan Tarsus adayı Şevket Can'a tepki

Tarsus Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı adayı Şevket Can'ın cinsiyetçi ve hakaret içeren fıkra anlattığı görüntülere Tarsus Kadın Platformu tepki gösterdi.

Tarsus Kadın Platformu tarafından yapılan açıklamada yerel seçimler öncesinde yapılan bir organizasyonda AKP-MHP ittifakının belediye başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı Şevket Can'ın cinsiyetçi söylemlerine ve kadına hakaret içeren fıkrayı kamuoyu ve kadınların önünde anlatmasına tepki gösterilerek, “Öfkeliyiz” denildi.

"KADIN DÜŞMANI TUTUMU KINIYORUZ"

Şevket Can’ın kadınların bulunduğu etkinlikte “Buradaki 'bayan' arkadaşlarımız ve hemşerilerimiz de bize alınmayacaktır, fazla da argo değil, az bir şey argo” diyerek kadınlara hakaret ve cinsiyetçi söylemler içeren fıkrayı anlattığı hatırlatılan açıklamada; “Can ‘Canlı yayın yapanlar’ var diyenlere ‘Yaparlarsa yapsınlar umurumda değil’ diyerek cüretkâr şekilde sözlerine devam etmiştir. Şevket Can'ın bu kadın düşmanı tutumunu Tarsus Kadın Platformu olarak kınıyoruz” denildi.

“Şevket Can'ın kadınlar hakkında düşüncelerini 2017 8 Mart'ında yapmaya kalkıştığı güzellik yarışmasından biliyoruz” denilen açıklamada şöyle denildi:

“Kadınların bin bir emekle kazanmış olduğu 8 Mart'ın altını boşaltan, üstelik de sözde ödül olarak kadınların bedenlerine fiyat biçen bu anlayışa kadınların gösterdiği tepki sonucu yarışmayı kaldırmak zorunda kalmıştı. Yine bir 8 Mart öncesi daha da pervasızlaşan kadın düşmanlığı ile karşı karşıyayız.”

"KADIN DÜŞMANLARINA OY YOK"

Şevket Can'ın bu cesareti AKP-MHP ittifakının eşitliği yok sayan, kadınlara itaat etmeyi öğütleyen politikalarından aldığı belirtilen açıklamada “Nitekim AKP İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da katıldığı seçim çalışmasında eşitliğe inanmadığını vurgulayarak, mutlu evliliğin sırrını ‘itaat et rahat et’ olarak tarif etmiştir. Şevket Can'ın kadın düşmanı tutumunu bir kez daha kınıyoruz. Eşitliliği yok sayan, kadını aşağılayan bedenlerimizi ve hayatlarımızı seçim malzemesi yapmaya kalkışan adaylara sesleniyoruz! Bedenleriniz de hayatlarımız da bizim! İtaat etmiyoruz. Ve haykırıyoruz; Kadın düşmanlarına oy yok! Eşitlik için, hayatlarımız ve haklarımız için mücadeleden geri durmayacağız! Kadın düşmanlarının peşini bırakmayacağız!” denildi. (HABER MERKEZİ)

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