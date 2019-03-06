06 Mart 2019 09:43
Gazeteci Semra Turan gözaltına alındı
Mezopotamya Ajansı Dersim muhabiri Semra Turan, bu sabah evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.
Fotoğraf: MA
Mezopotamya Ajansı (MA) Dersim muhabiri Semra Turan gözaltına alındı. Turan'ın evine bu sabah saatlerinde polislerce baskın düzenlendi. Polisler arama yaptıkları evdeki tüm eşyaları dağıttı. Yapılan arama sonrası gözaltına alınan Semra Turan’ın, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.
Turan’ın gözaltına alınma gerekçesi konusunda bir bilgi alınmadı. (MA)
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