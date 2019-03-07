Dersim'de Gazeteci Semra Turan dahil 4 kişi adliyeye sevk edildi
Dersim'de gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı Muhabiri Semra Turan'la birlikte 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Fotoğraf: MA
Dersim’de dün sabah saatlerinde düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan, aralarında Mezopotamya Ajansı Muhabiri Semra Turan’ın da olduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Semra Turan'la birlikte Akpazar Belde Belediyesi eski Başkanı Fadime Çetinkaya, HDP’nin eski İl Yöneticisi Hıdır Oduncu ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Yöneticisi Haskar Aytaç gözaltına alınmıştı.
Mezopotamya Ajansının haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan gazeteci Turan’la birlikte 4 kişi bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. (MEDYA SERVİSİ)
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