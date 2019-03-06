Venezuela'da hükümet ve muhalefet 9 Mart'ta sokağa çağırdı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD eski Başkanı Obama'nın, Venezuela'nın ulusal tehdit olarak görüldüğü kararnameyi imzalamasının yıl dönümünde sokakta olacaklarını duyurdu. Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido da muhalifleri sokağa davet etti.

Eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in ölümünün 6'ncı yılı dolayısıyla başkent Caracas'ta düzenlenen etkinlikte konuşan Maduro, ABD eski Başkanı Barack Obama'nın 9 Mart 2015'te Venezuela'nın ABD için ulusal tehdit olarak görüldüğü kararnameyi imzalamasını hatırlattı.

Maduro, o günün "Bolivarcı Anti Emperyalist Günü" olarak gördüklerini belirtti ve "Cumartesi günü sokaklarda olacağız" dedi.

Kadınları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde sokağa çağıran Maduro, ayrıca aynı gün önemli açıklamalar yapacağını söyledi.

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Öte yandan 22 Şubat'ta ayrıldığı Venezuela'ya önceki gün geri dönen ABD tarafından desteklenen sağ muhalefet lideri Juan Guaido da muhalifleri sokağa davet etti. Başkent Caracas'taki bir eğitim kurumunda gerçekleşen görüşmede Guaido, kamu çalışanlarının sendikalarının "etkili bir grev" yapacağını duyurdu.

Guaido, grevin başlangıç tarihinin sendikalar tarafından duyurulacağını ve teklifin de sendikalardan geldiğini aktardı. (DIŞ HABERLER)

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