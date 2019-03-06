Cem Uzan: Döneceğim Türkiyem

2009 yılında Türkiye'yi terk eden ve 10 yıldır Fransa'da yaşayan iş insanı ve eski siyasetçi Cem Uzan, Twitter hesabından "Döneceğim Türkiyem" mesajını paylaştı.

Uzan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çocuklarının dondurulan mal varlıkları ile ilgili Türkiye'ye karşı açtığı davayı kazandığı öğrenildi. Çıkan haberlerin ardından Uzan Twitter hesabından "Döneceğim Türkiyem" şeklinde bir mesaj paylaştı.

DÖNECEM TÜRKİYE'M. — Cem Uzan (@uzancc) 5 Mart 2019

2002 ile 2003 yıllarında alınan kararlarla Uzan'ların Türkiye’deki mal varlığına tedbir konulmuştu. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 2013 yılında Cem Uzan'a nitelikli zimmet suçuyla 18 sene 5 ay hapis ve yaklaşık 4 milyar 400 milyon TL adli para cezası vermişti. Yargıtay söz konusu kararı 2015 yılında onamıştı. (HABER MERKEZİ)

Cem Uzan, mal varlıklarına el konulması için açılan davayı kazandı

Cem Uzan: Bir değişimin geleceğine inancım var