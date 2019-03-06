06 Mart 2019 00:09
ABD: S-400'ler konusunda duruşumuz değişmedi
"Rus S-400 füze sisteminin alınmasının Türkiye’nin F-35 programına katılımını gözden geçirmemizle sonuçlanacağı konusunda uyarıda bulunmuştuk.”
Fotoğraf: Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi alma planına ilişkin konuştu.
Palladino "S-400'ler konusunda duruşumuz değişmedi. Türkiye'ye bu konuda Patriot sistemi dahil, değerlendirmesi için bazı fırsatlar sunduk. Rus S-400 füze sisteminin alınmasının Türkiye’nin F-35 programına katılımını gözden geçirmemizle sonuçlanacağı konusunda uyarıda bulunmuştuk” dedi. (DIŞ HABERLER)
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