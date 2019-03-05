Game of Thrones'un 8. sezonunun 2 dakikalık fragmanı yayınlandı
Popüler dizi Game of Thrones'un 14 Nisan'da ilk bölümü yayınlanacak 8'inci ve final sezonunun 2 dakikalık fragmanı yayınlandı.
Fotoğraf: HBO
Dünya çapında milyonlarca takipçisi olan Game of Thrones'un 8'inci ve final sezonunun 2 dakikalık fragmanı yayınlandı.
Dizinin yayıncı kuruluşu HBO'nun YouTube hesabından paylaşılan fragmanda, 8. sezonunun ilk bölümünün 14 Nisan'da yayınlanacağı duyuruldu.
Fragmanda savaşa hazırlanan ejderhaları, ak gezenleri, lekesizleri; 7 sezondur karakter gelişimleri aktarılan Arya Stark, Sansa Stark, Jon Snow, Daenerys Targaryen, Cersei Lannister, Tyrion Lannister, Jaime Lannister, Davos Seaworth, Lord Varys, Samwell Tarly, Jorah Mormont, Missandei ve Brienne Tarth'ı görüyoruz.
Fragmanda ayrıca, Beric Dondarrion, Tormund Giantsbane ve Dolorous Edd'in duvarın yıkımından kurtulduğu da gösteriliyor.
(MEDYA SERVİSİ)
Game of Thrones'un 8. sezon fragmanı yayınlandı
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