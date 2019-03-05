Dersim’de Devrimci Güç Birliği, kadın seçim bürosu açtı

Dersim’de EMEP, HDP, ESP ve Parzitan’ın oluşturduğu Devrimci Güç Birliği, merkez Gazik Mahallesi'nde kadın seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Açılışa HDP Milletvekilleri Pero Dündar, Alican Önlü, Kemal Bülbül, Güç Birliği merkez ve ilçe kadın eş başkan adayları ile çok sayıda kadın katıldı.

Açılışta konuşan Merkez Güç Birliği Eş Başkan Adayı Nurşat Yeşil, kadın mücadelesinin tarihini anımsatarak, elde edilen tüm kazanımların bedeller sonucu kazanıldığını kaydetti. Yeşil, kadın kazanımlarına yönelik saldırıların olduğunu ve bu kazanımların geriletmeye çalışıldığını ifade etti.

Yapılan konuşmalardan sonra güvercinler uçurtuldu. Daha sonra seçim bürosunun açılışı yapılarak, davul zurna eşliğinde halaya duruldu. (Dersim/MA)