Hatun Tuğluk'un cenazesine saldırı davasında 16 sanığa ceza

Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesine dönük saldırı düzenleyenlerin yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. 16 sanık hakkında "hakaret" ve “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellemesi” suçlarından 10 ay 15 günden 4 yıl 8 aya varan cezalar verildi. Hapis cezası alanlar arasında saldırının gerçekleştiği mahalleden muhtar adayı olan Murat Alp de var.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) tutuklu eski milletvekili Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesine 14 Eylül 2017 tarihinde, Ankara’nın İncek semtindeki mezarlıkta defin töreni sırasında saldırı düzenleyen sanıkların yargılandığı davanın karar duruşması Gölbaşı 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada sanıklardan Cemil Özdemir ve İbrahim Demir hazır bulunurken, Yaşar Kaplan, Barış Şimşek ve Murat Alp’ın avukatları katıldı. Duruşmada, sanıklar beraat talebinde bulundu. Ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

2911 SAYILI YASAYA MUHALEFETTEN BERAAT

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar hakkında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına muhalefet suçunun sabit olmadığı kararını vererek sanıkların ayrı ayrı beraatına hükmetti. Heyet ayrıca sanıklar Naci Karakaya ve Yaşar Kaplan hakkında “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellemesi suçu” bakımından üzerlerine atılı suçu işlediklerinin sabit olmadığı nedeniyle ayrı ayrı beraat kararı verdi.

CEZA, EYLEM BİRDEN FAZLA KİŞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN ARTTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanıklar Erdinç Alp, İbrahim Demir, İbrahim Şimşek, Mehmet Ersin Alp, Recep Rahmi Karadayı ve Yasin Alp'in “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellemesi" suçundan ayrı ayrı 1'er yıl 2'şer ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Mahkeme, sanıkların eylemi birden fazla kişi ile birlikte gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezayı arttırarak, her birine ayrı ayrı 2'şer yıl 4’er ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Mahkeme sanıklar, Necmi Bilgen, Onur Demir, Orhan Karakaya, Selçuk Arslan ve Uğur Demir'in “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellemesi suçu” işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 2'şer yıl 20’şer ay hapis cezası ile cezalandırılmaları kararını verdi. Sanık Necat Alp hakkında ise “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellemesi suçu” gerekçesiyle 4 yıl hapis cezası verdi.

Sanıklar Barış Şimşek, Cemil Özdemir ve Murat Alp'e de “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellemesi" suçundan ayrı ayrı 4'er yıl 8’er ay hapis cezası verildi.

“Hakaret” suçundan da ayrıca Murat Alp’e 10 ay 15 gün hapis cezası, Barış Şimşek’e de 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Sanık Osman Karakaya’ya da hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Necmi Bilgen, Onur Demir, Orhan Karakaya, Selçuk Arslan ve Uğur Demir'e de “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellemesi" suçundan ayrı ayrı 2'şer yıl 20’şer ay hapis cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Hatun Tuğluk’un cenazesi Ankara’nın Gölbaşı ilçesi İncek Mahalle Mezarlığı’na defnedilmek istenmiş, ancak ırkçı saldırı sonucu cenaze mezardan çıkarılarak Dersim'e götürülmüştü.

“Buraya Ermeni gömdürtmeyiz” diyerek cenazeye saldıran 19 kişi hakkında dava açılmıştı. İlk duruşmada tahliye edilen saldırının faillerinden Murat Alp, saldırının yaşandığı mahalleden muhtar adayı olmuştu. Murat Alp'in saldırı gecesi gözaltında tutulduğu karakolda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğraf çektirdiği ortaya çıkmıştı. Fotoğraf için konuşan Soylu “Mahalle eşrafı karakolda bizimle fotoğraf çekilmek istedi” demişti. Alp, duruşmada kendisini “Cenazeyi terörist cenazesi diye biliyordum. Her gün şehit cenazelerinden sıkıldığımız için bunu yaptık” diye savunmuş, cenaze sahiplerine küfür ettiğini kabul etmişti. Alp, Soylu ile çektirdiği fotoğrafa dair sorulara yanıt vermemiş ve cenaze sahiplerinden özür dilemişti. (HABER MERKEZİ)

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