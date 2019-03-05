05 Mart 2019 21:33

ASKODER Başkanı Orhan'a ömür boyu hayvan bulundurmama cezası verildi

Hayvanları kullanarak para toplayan Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Orhan'a, ömür boyu hayvan bulundurmama cezası verildi.

ASKODER Başkanı Orhan'a ömür boyu hayvan bulundurmama cezası verildi

ASKODER Başkanı Mehmet Orhan | Fotoğraf: DHA

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    Antalya'da "hizmet nedeniyle görevini kötü kullanmak suçu"ndan 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edilen Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (ASKODER) Başkanı Mehmet Orhan'a, ömür boyu hayvan bulundurmama cezası verildi. Can Dost Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, kararın emsal niteliğinde olduğunu söyledi.

    ASKODER Başkanı Mehmet Orhan hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesaplarından dernek adı altında usulsüz olarak ayni ve nakdi yardım topladığı, kedi köyündeki hayvanlar için toplandığı iddia edilen bu yardım paralarının tamamının nereye sarf edildiğinin belirlenemediği ve toplanan yardımlara ilişkin makbuz verilmediği gerekçesiyle iddianamede hazırlandı. İddianamede bu gerekçelerle Orhan'ın, "Dernekler Kanunu'na muhalefet" ile "hayvanlara uygun olmayan şartlarda bakmak ve hayvanlardan maddi çıkar sağlamak" suçlamalarıyla cezalandırılması talep edildi.

    CEZASINDA "İYİ HAL İNDİRİMİ" UYGULANDI

    DHA'da yer alan habere göre, 5'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava sonunda Mehmet Orhan, "hizmet nedeniyle görevini kötü kullanmak" suçundan önce 2 yıl hapis ve 300 gün adli para cezasına mahkum edildi. "İyi hal" indirimi uygulanan Orhan'ın cezası, 1 yıl 8 ay hapis ile 250 gün adli para cezasına düşürüldü. Adli para cezası da 5 bin TL' ye çevrildi.

    ÖMÜR BOYU HAYVAN BULUNDURAMACAK

    Mahkeme kararının ardından Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de Mehmet Orhan'ın, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca hayvan bulundurmasının yasaklanmasına karar verdi.

    İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ayrıca Orhan'ı, aynı kanunun 14. Maddesinin 'A' bendine muhalefetten, 28. Maddenin 'K' bendine göre 773 TL idari para cezasıyla cezalandırıldı. Mehmet Orhan'ın hayvanları koruma derneği üyesi olmasından dolayı ise bu ceza iki kat arttırılarak 1546 TL olarak idari para cezası olarak belirlendi.

    Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Mehmet Orhan hakkında aldığı kararı Basın İlan Kurumu (BİK) aracılığıyla bazı gazetelerde yayımladı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

    "Söz konusu para cezası ilgilisine tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğ olunur. İlanen tebliğ, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır. Kararın tebliği itibaren 15 gün içinde yetkili Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edebilir. İdari para cezasının; tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenmesi halinde 4'te 1 oranında peşin ödeme indirimi uygulanır, 30 gün içinde Konyaaltı Mal Müdürlüğüne ödenmesi, taksitle ödenmesi durumunda müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir. Ödeme yapıldıktan sonra ödenti makbuzunun müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. İbraz edilmemesi durumunda ödeme yapılmamış sayılacaktır. Belirlenen süreler içerisinde ödenmeyen cezaların kesinleşmesi halinde takip ve tahsil işlemleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında yerine getirilecektir."

    Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün gazetelerde yayımlanan kararı | Fotoğraf: DHA

    EMSAL KARAR

    Can Dost Sokak Hayvanları'nı Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, adaletin yerini bulduğunu vurgulayarak, "Şahsın hayvanları kullanarak para topladığı adli makamlarca ispatlandı. Paraları kendi şahsi harcamalarında kullandığı 24 sayfalık bilirkişi raporu ile onaylandı. Mahkeme de gereğini yaptı. Türkiye'de hayvan haklarını koruma adına alınmış örnek bir karardır. Ömür boyu artık hayvan bulunduramayacak. Bundan sonra hayvanlara eziyet edenler için bu karar emsal oluşturacak" dedi.

    5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU'NUN 24. MADDESİ

    Hayvanları Koruma Kanunu'nun 24. maddesinde şu ifadelere yer veriliyor:

    "Bu Kanunun hayvanları korumaya yönelik hükümlerine aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal eden ya da onlara ağrı, acı veya zarar veren kişilerin denetimle yetkili merci tarafından hayvan bulundurması yasaklanır ve hayvanlarına el konulur. Söz konusu hayvan yeniden sahiplendirilir ya da koruma altına alınır." (HABER MERKEZİ)

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