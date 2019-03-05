Londra'da havalimanı ve metro yakınlarında patlayıcı bulundu

İngiliz polisi, bugün Londra’nın Heathrow ve City havalimanları ile Waterloo metro istasyonu yakınında bulunan 3 pakette el yapımı patlayıcılar tespit edildiğini bildirdi.

Açıklamada, her üç paketin de açılması durumunda küçük birer yangına yol açma kapasitesinde olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre beyaz zarflar içinde bulunan patlayıcıların birbiriyle ilişkili olduklarının değerlendirildiği ifade edilen polis açıklamasında, fail veya faillerin amacıyla ilgili yorum yapılmadı.

Polis müdahalesi sırasında havalimanları ile metro istasyonundaki seferlerde aksama yaşanmadı.

İngiltere’de 2017'de meydana gelen 5 saldırıda 36 kişi hayatını kaybetmişti. (DIŞ HABERLER)

Londra'daki saldırıyı IŞİD üstlendi