06 Mart 2019 03:41

Dargeçit'teki Kısmetli Köyü halkı yerel seçimlerde oy kullanamayacak

93'te köyleri boşaltılan, köye dönüşten sonra ara ara çalışmak için batıya giden Kısmetli Köyü'nden yaklaşık 280 seçmenin kayıtları silindi.

Dargeçit'teki Kısmetli Köyü halkı yerel seçimlerde oy kullanamayacak

Fotoğraf: Evrensel

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    Fırat TOPAL
    Diyarbakır

    Mardin’in Dargeçit ilçesine bağlı Kısmetli köyünde yaşayan yaklaşık 280 seçmenin kayıtları itiraz etmelerine rağmen defalarca silindi. ’93’te köyleri boşaltılan ve 2003’te tekrar köye dönen yurttaşlar, bundan sonra ise ekonomik zorluktan dolayı ara ara batıya çalışmaya gidiyor. Ancak köyde yaşamadıkları iddia edilen yurttaşlar, önümüzdeki yerel seçimlerde oy kullanamayacaklar. Köylüler hukuki süreç başlattı.

    DEFALARCA KAYIT İÇİN BAŞVURMUŞLAR AMA...

    Evrensel’e ulaşan köy sakinlerinden Abdulvahap Arslan, 1993’te köy boşaltmalarından sonra 2003’te tekrar köylerine dönüş yaptıklarını, bundan sonraki süreçte ise ekonomik nedenlerden kaynaklı köyden kentlere çalışmak üzere gidip gelmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, “Biz ekonomik olarak hayatımızı idame ettiremeyince çalışmak için gurbete gittik. Krizden dolayı iş olmayınca biz tekrar köyümüze döndük 6 ay önce. Ancak bizim adres kaydımızı silmişler. Sekizinci aydan beri onlar bizim kaydımızı siliyor, biz kaydımızı tekrar yapıyorduk. Biz Mardin Dargeçit Mahallesi, Kısmetli köyünde yaşıyoruz ama oy kullanamayacağız” dedi.

    Nüfus memuru, kaymakam ve karakol komutanının oy kullanmamaları noktasında kendilerini baskıladığını ileri süren Arslan, “Nüfus memuru, kaymakam, karakol komutanı hepsi bir oldu, bu oylar HDP’ye gidecek diye sildiler. Bize bunları söylediler. 280’in üzerinde oy var. Şimdi mahkemeye verdim, Yargıtaya gönderme hazırlığı yapıyoruz” dedi.

    SEÇİM KURULU ARAŞTIRMA YAPMADI

    Davanın avukatlarından Delil Türk ise Köyde yaşayanlara ilişkin araştırmanın sadece askerlerin yurttaşların evde olmadıklarına ilişkin beyanıyla olduğunu, seçim kurulu tarafından araştırmanın yapılmadığı belirterek, “Askerler şahısların orada olmasına rağmen usulsüz rapor düzenleyip o evde olmadığını beyan etmişler. Normalde Yüksek Seçim Kurulu araştırmayı ayrıca yapması gerekiyor. Kolluk güçleriyle değil. Ona rağmen sadece raporlara dayanarak defalarca itirazlara rağmen kolluk güçlerinin verdiği raporlar üzerinden oyları silinmiş oldu. itiraz yapıldı, şikayetler yapıldı ama herhangi bir gelişme yok” diye konuştu.

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