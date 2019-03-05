Köpeği aracın arkasına bağlayıp sürükleyen kişi serbest bırakıldı

Bergama'da köpeği otomobilin arkasına iple bağlayıp yolda kilometrelerce sürükleyen Mustafa H. adlı kişi serbest bırakıldı.

İzmir'in Bergama ilçesi Kozak Yaylası yolu üzerinde otomobilin arkasına bağlanan köpeğin, kilometrelerce sürüklendiği anların görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Yapılan araştırma sonucu otomobilin sahibinin, Mustafa H. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Mustafa H. hakkında, savcılığa bilgi verildikten sonra "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "saygısızca araç kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

ARACINA SIĞMADIĞI İÇİN ARKAYA BAĞLAMIŞ!

DHA'nın haberine göre, Mustafa H. ifadesinde, köpeğin kendisine ait olduğunu ve aracına sığmadığı için iple arkaya bağladığını iddia etti. Hakkında işlem yapılan Mustafa H., serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Bergama ilçesi Kozak Yaylası yolu üzerinde sürücü ve yanında bulunan arkadaşı, köpeği boğazından 35 KDC 14 plakalı otomobilin arka tamponuna bağlayıp, yolda kilometrelerce sürükledi. Bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydeden sürücüler, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen ve paylaşılan görüntülere tepki yağdı. Görüntüleri izleyenler, köpeğe işkence yapanların yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.

Yapılan araştırma sonucu otomobilin sahibinin Mustafa H. olduğu belirlendi. Mustafa H., ifadesinde köpeğin kendisine ait olduğunu ve aracına sığmadığı için iple arkaya bağladığını öne sürdü. İfadesinin ardından serbest bırakıldı. (HABER MERKEZİ)