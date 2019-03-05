Kadınlardan Kayseri Adayı Eylem Sarıoğlu'ya: Uzayan kol bizden olsun

Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Avukat Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, seçim çalışmalarını emekçi mahallelerinde, halk pazarlarında sürdürüyor. Pazar esnafıyla selamlaşan, derdini dinleyen Aslandoğan'a esnaf, "Belediye bize yer vermiyor, zabıtalar ile uğraştırıyor. Sen sahadasın, oyumuz sana” diyerek destek verdi. Pazarda alım gücünün kalmadığından şikayet eden bir kadın da Aslandoğan’a "Hep erkekler mi yönetecek? Uzayan kol bizden olsun” diyerek desteklediğini ifade etti.

"EMEKÇİLER KENDİ ADAYINA OY VERMELİ"

Fotoğraf: Evrensel

Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, semt pazarında esnafa ve alışveriş yapan yurttaşlara seslendi, "Seçim dönemlerinde kapımızı çalanlar önceleri neredeydi? Şimdi derdimizi dinliyormuş gibi yapıyorlar. Seçim bittikten sonra hepsi unutuyor. Hava İkmal arazisine millet bahçesi projesi açıklıyorlar, 100 milyon liradan bahsediyorlar. Halkın, işçilerin ve emekçilerin ihtiyaçlarıyla onların projeleri aynı değil. Emekçiler kendi adayına oy vermelidir” dedi.

Kayseri bağımsız adayı Sarıoğlu: Kadınların yaşam alanları yok

"KADINLAR UNUTMAZ"

Fotoğraf: Evrensel

Üç ayrı pazarda Eylem Sarıoğlu Aslandoğan'a denk geldiğini söyleyen bir pazar esnafı, “Üç pazardır sizinle karşılaşıyorum. Bağımsız olarak yürüttüğünüz çalışma karşılığında söz oyumu size vereceğim” diye konuştu. Alışveriş sırasında neredeyse hiçbir şey alamadığını söyleyen bir kadın ise, “Hep erkekler mi yönetecek? Başa geçince unutuyorlar. Kadınlar unutmaz. Rahatça yanına uğrayabiliriz. Uzayan kol bizden olsun” ifadelerini kullandı.

Kayseri Adayı Eylem Sarıoğlu: Kayseri kadınların kenti olacak

Oy kullanmayacağını söyleyen bir grup kadın ile sohbet eden Aslandoğan, “25 yıldır belediyeleri yönetenlerin hâlâ vaat vermesi, şunu yapacağız bunu yapacağız demesi emekçileri sandığa gitmemeye zorluyor. Evet, rantçı anlayıştan biz de bıktık, usandık… Gelin hep beraber halkçı bir anlayışla önce mahallemizi, sonra ilimizi sonra ülkemizi yönetelim” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'ne bağımsız kadın aday

KAFKAS DERNEĞİNE ZİYARET

Ardından Kafkas Derneğini ziyaret eden Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, burada yaptığı konuşmasında Çerkes kültürünün önemine vurgu yaptı. Aslandoğan, “Farklı kültürlerin hepimizin zenginliği olduğu anlayışıyla hareket edeceğimizi bilmenizi isteriz. Her kesimden temsilcilerle belediyeleri birlikte yöneteceğiz” ifadelerini kullandı. (Kayseri/EVRENSEL)