Şişli Etfal'de sağlık emekçileri: Krizin bedelini biz ödemeyeceğiz

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bölünmesinin gerekçe gösterilerek almış oldukları ek ödemelerin 6 aydır kesintiye uğramasını protesto eden sağlık emekçileri, krizin faturasının emekçilere kesildiğine dikkat çekerek, “Krizin bedelini biz ödemeyeceğiz” dedi.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bölünmesinin gerekçe gösterilerek, sağlık emekçilerinin döner sermayeden almış oldukları ek ödemelerin 6 aydır kesintiye uğramasını Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şubesi, hastanenin konferans salonu önünde yaptığı açıklama ile protesto etti. Çok sayıda sağlık emekçisinin katıldığı açıklamada "Döner sermaye adaletsizliğine son verilsin" pankartı açıldı.

Açıklamayı SES Şişli Şube Yönetim Kurulu üyesi Fırat Burak Gürhan yaptı.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları olarak son 6 aydır hastaneden aldıkları ek ödemelerin kesildiğini belirten Gürhan, hastanenin ikiye bölünmesinin faturasının sağlık çalışanlarına kesildiğini söyledi. Krizin yarattığı pahalılık, her ay biraz daha kabaran faturalarla hayat koşullarının daha da zor hale geldiğini belirten Gürhan, ek ödemelerinin kesintiye uğramasının kendilerini zor duruma düşürdüğünü ifade etti.

Her fırsatta mağdur edilenlerin kendileri olduğuna dikkat çeken Gürhan, “Dilekçe toplayarak ya da ilgili idari amirlerimizle görüşerek mağduriyetimizi anlattık ve ekonomik kayıpların giderilmesini talep ettik. Sonraki ay hafif bir düzeltme yapılsa da, hemen devamında yine aynı sorunlarla karşılaştık. Yani sabit ödeme dışında 3 TL, 17 TL gibi komik rakamlar yatırıldı hesabımıza. Yetkili sendika bu duruma dair herhangi bir girişimde dahi bulunmadığı gibi bu durumun düzelmesi için çaba sarf eden biz ve İstanbul Tabip Odası'nı(İTO) ötekileştirmişlerdir. Her şikayetin 'yönetmelik öyle' denilerek geçiştirilip, sürekli rakamlarla yapılan açıklamalar ekonomik anlamda yaşadığımız mağduriyetleri çözmüyor. Hastanenin bölünerek parça parça taşınmasına da, Sarıyer İsmail Akgün Hastanesinin Etfal‘e birleştirilmesine de biz karar vermedik, bedelini de biz değil bu kararlara imza atanlar ödemeli” dedi.

“KRİZİN BEDELİNİ ÖDEMEYECEĞİZ”

"Bizler emeğimizin kıymetini bilenleriz ve bölünmenin, krizin bedelini ödemeyeceğiz" diyen Gürhan son olarak taleplerini şu şekilde sıraladı: "Performans ödemeleri yapılırken enflasyon rakamlarının dikkate alınarak adaletli ve zamanında yatırılması, bölünme, birleştirme ve taşınma gibi gerekçelerle faturanın biz çalışanlara ödettirilmemesi ve ekonomik kriz gerekçesi ile fazla mesailerin kaldırılıp, az kişiye çok iş yaptırılmasına son verilmesini istiyoruz.”

"BEDELİ 17 YILDIR ZENGİNLEŞENLER ÖDESİN"

Açıklamanın ardından söz alan İTO Genel sekreteri Osman Öztürk, SES’in iktidar partisinin arka bahçelerinde, bakanlığın karanlık koridorlarında sendikacılık oynayanlara inat sendikacılığın ve hak armanın ne olduğunu gösterdiklerini söyleyerek, İTO olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Öztürk, “Ülkede çok ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyor. Bunun sorumlusu olanlar, 17 yıldır bu ülkeyi yönetenler, bu ülkenin zenginliklerini kendi üzerilerine geçirenler, sömürenler, zenginleşenler krizin bedelini bize ödetmeye çalışıyor. Krizin bedelini 17 yıldır bu ülkede zenginleşenler ödesin. Bunu için mücadelemiz bugün burada olduğu gibi tüm Türkiye’de de devam edecek” diye konuştu. (İstanbul/MA)