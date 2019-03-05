TPI Kompozit'te patronun düşük zam dayatması ve grev sesleri

Turan KARA

İzmir

Rüzgar gülü kanatları üreten ve İzmir Çiğli'de kurulu Amerikalı TPI Kompozit’te Türkiyeli temsilcinin teklifi görüşmelere ket vuruyor. TPI yönetiminin işçilerin istediği ücret artışının çok altında ücreti dayatması grevi gündeme getirdi. Kararı işçilere bıraktıklarını söyleyen Petrol-İş İzmir Şubesi “Teklifi kabul ediyorum/etmiyorum” tercihlerinin yapılması için sandık kurdu.

TPI Kompozit’in Türkiye’deki fabrikalarında sıfıra yakın zam dayatması işçiler tarafından tepkiyle karşılandı. Patronun “Daha fazla çıkmam” dediği en düşük saat ücreti brüt 10.85 lira. İşçilerin çıplak ücreti ise aylık 1745 lira. Ücretler AGİ, aile yardımı ve mesai zammı eklendiğinde ise 2 bin 100 lira civarında oluyor.

Fabrika kurulduğu günden bu yana patronun aldığı yenilenebilir enerji sektörü yardımlarına ek olarak sigorta prim muafiyeti, ücretlerin işsizlik fonundan ödenmesi, vergi ve KDV istisnası gibi destek ve teşvikler bulunuyor. Bu rakam milyonlarca lirayı bulmasına rağmen TPI yönetimi işçilerin ücretlerini AGİ, aile yardımı, vardiya zammını ekleyerek tamamlıyor.

İŞÇİLER ‘GREV’, SENDİKA ‘SÖZ İŞÇİLERDE’ DİYOR

Şirketin barışçıl görünen yüzünü değiştirmesi ve masayı terk ederek dayatmada bulunması gözleri sendikaya dikmiş durumda. İşçiler, sendikanın taviz vermemesini ve kendilerine öncülük yapmasını istiyor. Son kararı işçilere bıraktığını ifade eden sendika yönetimi ise işçilerin fikrini almak için referandum yapma kararı aldı.

TPI Maltepe fabrikasında (T2) çalışan işçiler, Petrol-iş İzmir Şube Başkanı Orhan Zengin’in 2 Mart Cumartesi günü sabah vardiyasında patronla gerçekleştirdikleri toplusözleşme oturumunu aktardığını söyleyerek, “Bizim ücretler düşük, bu gerçek. Bu önceki dönemde olmuş, ama bu bir mazeret değil, şimdi değişmesi lazım. Ama yeni arkadaşların da bu fikre kazanılması gerekiyor. Bunu da sendikanın yapması gerek, daha çok işçiler yapıyor. Temsilciler, tecrübesiz arkadaşların duruşunu bahane yapıyor gibi” dedi.

TPI işçileri çalışma koşullarını değiştirmeye çalışıyor

‘DİK DURUŞ BEKLİYORUZ’

İşçiler, “Başkan ‘İşveren masada bu son teklifim bundan sonra kuruş artıramam’ dedi. Kümülatif vergi uygulamasının kaldırılmasını bahane ederek kendine ek maliyet çıktığını söylemiş. Maliyet ona değil de bize düşük ücret alarak yansıyacaksa bu bir anlamda yıllık kesintileri peşin ödememiz anlamına geliyor zaten. Söz hakkı tanınmadan hazırlanan taslağı savunmak hiçbir bahane veya endişe dile getirmeden şube başkanı ve yönetimin görevi” diyor.

Sendika yönetiminin, karşılarına umut ettikleri gibi çıkmadığını ifade eden işçiler şunları söylüyor: Bu taslak bizim son sözümüzdür demek yerine kümülatif ve 2 yıllık sözleşme sözümüzü tutuyoruz diyerek çıktı, sözünü tutması konusunda bu doğru. Net ücret (Kümülatif artış sonucu vergi kesintisinden arındırılacak) neredeyse hiç artmıyor. Üstelik AGİ, vardiya zammı var, aile yardımı da hesaplanan ücretin içinde. Bunlar ücretin içindeyse ücret nerede? Sendika kendi hazırladığı taslağın gerisinde bir tutum almamalı.

ÇİĞLİ’DE GREV SESİ DAHA YÜKSEK ÇIKIYOR

Maltepe fabrikasında yaşanan tartışmalar ve açıklamalar, Çiğli fabrikasına (T1) ulaştığında kaynamaya yol açtı. İşçiler fabrikanın tamamının grev konusunda hemfikir olduğunu ve sendikacıların yönetimin tehditlerinin altında ezilmemesi gerektiğini söylüyor. İşçiler, “Grevi her zaman seçenek olarak gördük. TİS süreci boyunca da bunu konuştuk. Beklentimiz patronun bizi anlayacağı yönündeydi ama öyle olmadı. Üçe beşe bakacak değiliz ama taslakla patronun önerdiği arasında grev yapmaya değmez diyecek kadar küçük bir fark yok. Tam tersine zaten en alt limitte olan taslağa yaklaşmıyor bile. Yapılan referandum grev oylaması değil, patronun teklifini oyluyoruz. Buradan çıkan sonuç patrona da cevap olacaktır. Sendika kararı işçiye bırakıyor, bizim istediğimiz dışında bir şey yapmaz. Ama işyerindeki endişeli arkadaşları ikna etmek için daha net durmalı” diyor.

Bir işçi, “T1’in tamamen reddedeceğini düşünüyorum. T2 yeni işçilerden oluşuyor, çoğunun ilk sözleşmesi sayılır. Onlar da bizim yaptığımız gibi hatalar yapıp da mücadeleden geri durmamalı” diyerek Maltepe fabrikasındaki arkadaşlarının greve evet demesi gerektiğini söylüyor.