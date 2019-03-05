15. ODTÜ Sosyoloji Günleri başladı

15. ODTÜ Sosyoloji Günleri, bugün gerçekleştirilen sunumlarla başladı. Açılış konuşmasını ODTÜ Sosyoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Besim Can Zırh’ın gerçekleştiği ODTÜ Sosyoloji Günleri, 3 günde 27 farklı sunuma ev sahipliği yapacak.

Bu sene “Kriz ve Toplum” temasıyla düzenlenen ODTÜ Sosyoloji Günleri, ODTÜ Sosyoloji Bölüm Başkan Yardımcısı ve Doktor Öğretim Görevlisi Besim Can Zırhı’ın açılış konuşmasıyla başladı. 3 gün sürecek Sosyoloji Günleri’nde farklı üniversitelerden öğrenciler ve alana ilgi duyanlar tarafından “Göç”, “Toplumsal Cinsiyet” ve “Ekonomi ve İktidar” gibi oturum başlıklarında 27 farklı sunum gerçekleştirilecek. Ayrıca 15. ODTÜ Sosyoloji Günleri’nde Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu onuruna “Sibel Kalaycıoğlu: Akademide 35 Yıl” başlıklı bir oturum da düzenlenecek.

“KRİZ, KADINLARIN KARŞISINA EKONOMİK ŞİDDET OLARAK ÇIKIYOR”

15. ODTÜ Sosyoloji Günleri’nin ilk oturumunda yer alan “Toplumsal Cinsiyet” oturumunda Kayseri Erciyes Üniversitesi öğrencisi Sevil Erucu, “Krizin Gündelik Hayattaki Yansımalarını Kadına Yönelik Şiddet Üzerinden Okumak” adlı sunumunda 2018 yılı itibariyle işsizlik, yüksek enflasyon ve alım gücündeki düşüşün toplumun büyük bir kesimi üzerinde derin etkileri olduğunu ifade etti. Krizin ekonomik şiddet olarak kadınların karşısına çıktığını belirten Erucu, buna rağmen kadınların mücadelesinin yükseldiğine değindi. Aynı oturumda “Türk Sineması’nda Mafyatik Tipler Üzerinden Bir Okuma: Ağır Abiler” başlıklı sunumda Selçuk Üniversitesi’nden Tuğba Batmaz, birey-toplum ilişkisinin karşılıklı olarak birbirini etkilediğini vurguladı. Sinemanın toplumsal bağları yansıtmada niteliksel bir işleve sahip olduğuna ve toplumsal değerlerin yeniden üretimini sağladığına değinen Batmaz, erkekliğin ve erkekliğe ait kimi özelliklerin toplumda yüceltiğine dikkat çekerek Türk sinemasının bu yüceltme eylemini yeniden üreterek pekiştirdiğini ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)