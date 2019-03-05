05 Mart 2019 17:24

İsveç’te liman işçileri bugün ülke çapında greve gidiyor

İsveç'te patronların lokavt ilan etmesine tepki gösteren liman işçileri, bugünden itibaren ülkedeki tüm limanlarda greve gidecek.

İsveç’te liman işçileri bugün ülke çapında greve gidiyor

Gothenburg limanı | Fotoğraf: Averater/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

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    Murat KUSEYRİ
    Stocholm

    İsveç’te Liman İşçileri Federasyonunun işverenler tarafından tanınması için liman işçilerinin verdikleri mücadele yeni bir safhaya evrildi. İşverenlerin lokavt ilan etmesine tepki gösteren liman işçileri, 6 Mart gününden itibaren ülkedeki tüm limanlarda greve gidecek.

    İşverenler, limanlarda çalışan işçilerin yüzde 85’ini temsil eden Liman İşçileri Federasyonuyla toplu sözleşme yapmak istemiyor. Sendikaya İsveç İşçi Sendikaları Konfederasyonu (LO) üyesi Nakliyat Federasyonu ile yaptığı sözleşmeyi kabul etmesini dayatıyor.

    Yazılı bir açıklama yapan işverenlerin örgütü İsveç Limanları, iyi niyetli davrandıklarını ve sendikanın reddettiği tarafsız aracının önerisini kabul ettiklerini iddia etti. Sendikayı uzlaşmaz bir tutum takınmak ve 120 kez greve gitmekle suçladı. 6 Mart gününden 31 Temmuz’a kadar Liman İşçileri Federasyonu üyesi işçilere lokavt uygulayacağını açıkladı.

    Bir diğer işveren örgütü Nakliyat Şirketi de, yaptığı yazılı basın açıklamasında “Artık Liman İşçileri Federasyonunun tutumunu kabul edemeyiz. Liman İşçileri Federasyonunun İsveç Modeli'ni yıkmasına izin vermeyeceğiz” diyerek adeta sendikayı tehdit etti.

    Lokavt kararının açıklamasından sonra İsveç Sanayi ve Ticaret Odaları (Svensk Näringsliv), “Birleşmiş işverenler lokavt kararının arkasında” açıklamasını yaptı. Hükümeti grev hakkını sınırlamak için hazırlanan yasayı geciktirdiği için eleştirdi.

    İşverenlerin uzlaşmaz tutumuna ve sendikayı tanımamasına tepki gösteren Liman İşçileri Federasyonu, işverenin lokavt kararına 6 Mart günü tüm limanlarda greve gideceğini açıklayarak yanıt verdi.

    İŞÇİLER GEÇİMLE SENDİKA ARASINDA TERCİHE ZORLANIYOR

    Liman İşçileri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Erik Helgeson, işverenlerin uzun süreli lokavt ilan etmelerini sendika üyesi işçilere yönelik açık bir tehdit olarak değerlendirdi.

    İşverenlerin işçileri geçimleriyle sendika üyeliği arasında bir tercih yapmaya zorladığını söyleyen Helgeson, işverenlerinin tutumlarını 1930’lu yıllarda kara liste hazırlamalarına benzetti.

    İşverenler liman işçilerine karşı ittifaklar oluştururken Nakliyat Federasyonu, Liman İşçileri Federasyonu'nun dayanışma grevine gitme önerisine olumsuz yanıt verdi. Nakliyat Federasyonu, işverenlerin 5 ay süreyle lokavt ilan etmelerini “Liman işçileri, İsveç limanları ve İsveç modeli açısından oldukça güçlü ve ciddi” görmekle birlikte Liman İşçileri Federasyonu'nun tutumunu doğru bulmadığını ve yürürlükte toplu iş sözleşmelerinin olduğunu gerekçe göstererek greve destek vermeyeceğini belirtti.

    UZLAŞMACI SENDİKALAR LİMAN İŞÇİLERİNE KARŞI

    İşveren örgütleri, işçi, memur ve akademisyenler konfederasyonları Liman İşçileri Federasyonunun ortadan kaldırılması için ittifak içinde.

    İsveç Sanayi ve Ticaret Odaları, işçi, memur ve akademisyenleri örgütleyen LO, TCO ve Saco konfederasyonları, grev hakkının sınırlandırılması için üzerinde anlaştıkları anlaşmayı hükümete göndermiş ve yasalaştırılmasını istemişti.

    HÜKÜMET GREV HAKKINI SINIRLAMAYA HAZIRLANIYOR

    Söz konusu anlaşmanın yasalaşması durumunda toplu iş sözleşmelerinin yürürlükte olduğu işyerlerinde işçiler grev ve direniş yapamayacak. Liman işçilerinin greve gitmelerini ve böylece Liman İşçileri Federasyonunu etkisizleştirmeyi amaçlayan yasa tasarısı hükümetin gündeminde.

    Yasanın 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi hedefleniyordu. Ancak şubat ayı ortalarında Sosyal Demokrat İşçi Partili Çalışma Bakanı Ylva Johansson, tasarıyı öncelikle ele alacaklarını ve mayıs ayında parlamentonun gündemine getireceklerini açıkladı. 1 Ağustos gününden itibaren yürürlüğe girmesini umut ettiğini söyledi.

    İşyerlerinde ortaya çıkan anlaşmazlıkları ele almaktan sorumlu İş Mahkemesi, tasarının yasalaşması durumunda siyasi grevlerin yasaklanacağı uyarısında bulundu. Hükümetten tasarıda düzeltmeler yapmasını istedi.

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