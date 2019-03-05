Özgür Gazeteciler İnisiyatifi: Şubat ayında 46 gazeteci yargılandı

Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ), gazetecilere yönelik hak ihlallerinin yer aldığı şubat ayı raporunu açıkladı. İktidarın sistematik olarak medya üzerindeki baskılarının artarak devam ettiği belirtilen raporda, her gün gazetecilerin yargılandığı ve çoğunun çeşitli cezalara çarptırıldığı kaydedildi.

Gazetecileri ve gazeteciliği cezalandıran siyasete karşı durmaya devam edecekleri belirtilen raporda, “Gazeteciliği yargılama anlayışına karşı diyoruz ki gazeteciler faaliyetlerinden dolayı yargılanamaz ve cezalandırılamaz. Derhal tüm meslektaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Gazetecilik suç değildir” denildi.

Raporda, şubat ayında 3 gazetecinin gözaltına alındığı, 1 gazetecinin tutuklandığı, 2 gazeteci hakkında dava açıldığı, 46 gazetecinin yargılandığı, 1 gazeteciye 2 yıl hapis cezası verildiği, yargılanan 8 gazetecinin tahliye edildiği, 1 gazetecinin ise beraat ettiği kaydedildi. (MEDYA SERVİSİ)

Altı gazetecinin yargılandığı dava ertelendi