Ege Üniversitesi, sendikal örgütlenme yapan işçiyi işten attı

Metehan UD

İzmir

Ege Üniversitesinde 10 yıldır teknik personel olarak çalışan Süleyman Gür’ün sendikal çalışmalarından dolayı ilk olarak ücretinde kesintiye gidildi. Ardından görev tanımı değiştirilip sürgün edildi. Son olarak ise işten atıldı.

2009’da Ege Üniversitesinde sosyal tesislerde taşeron işçi olarak çalışmaya başlayan ve teknik servis sorumlusu olan Süleyman Gür, 2017 yılında işçi arkadaşlarıyla birlikte DİSK’e bağlı Dev Turizm İş Sendikasına üye oldu. Sendika yetkiyi alırken Gür de işyeri temsilcisi seçildi. Yürütülen toplu iş sözleşmesi ise diğer taşeron işyerlerinde olduğu gibi Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlandı.

Bu süreçten sonra Ege Üniversitesi yönetimi, aralarında işyeri temsilcilerinin de olduğu bazı işçilerin ücretlerini asgari ücrete kadar düşürdü, toplu iş sözleşmesinden doğan farkları ödemedi. Örgütlü işçilere, bireysel iş sözleşmesi dayatıldı. İşçiler, sözleşmeleri şerh düşerek imzalarken, sözleşmelerden doğan farkların ödenmesi için de dava açtı. Açılan davalar devam ediyor. Rektörlük, sendikanın örgütlenmesini engellemek için de sosyal tesislerdeki işçilerin iş kolu kodunu değiştirdi.

TEKNİKTEN TEMİZLİK GÖREVİNE

Süleyman Gür’ün de görevi ve görev yeri değiştirildi. Teknik personel olan Gür’ün görevi, yardımcı hizmetli olarak düzenlenirken, 9 yılı aşkın süredir çalıştığı EGE AKM’den de Bornova kampüsündeki lokale sürgün edildi. Gür’den tuvaletleri temizlemesi ve ütü yapması istendi ancak Gür, teknik servis dışındaki verilen görevleri yapmadı. Ocak ayı sonunda da Gür’ün sözleşmesi, işsizlik maaşı almasını da engelleyecek şekilde tazminatsız olarak feshedildi. Gür, kararı yargıya taşıyarak işe iadesini istedi.

“GERİ DÖNECEĞİM GÜNÜ BEKLİYORUM”

Kendisine dayatılan iş sözleşmesini iş hukukuna aykırı olduğu için şerh düşerek imzaladığını belirten Gür “Kanunlar açık ve net. Açtığım davayı kazanacağımı düşünüyorum. Mevcut ekonomik şartlarda bile maaşın yetersiz kaldığı bir süreçte benim daha az bir maaşı kabul etmem mümkün değildi. Tüm bu sorunlar sendikal süreçlerle başlatıldı. Yetki düşürüldüğü için işyeri temsilciliğinden kaynaklı haklarımız da elimizden alındı. Geriye döneceğim günü bekliyorum, örgütlenmemizi yapacağız ve sendikayı tekrar üniversiteye sokacağız” dedi.