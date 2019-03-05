Ağrı’da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?
2019 yerel seçimlerinde Ağrı’da belediye başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?
İshak Paşa Sarayı | Fotoğraf: Christian Koehn/Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0 de)
Ağrı, 30 Mart 2014’teki yerel seçimlere kadar AKP’nin önemli oy depolarından biriydi. Ancak 2014’te yapılan yerel seçimlerin en çekişmeli geçtiği illerden biri oldu. AKP ve HDP’nin o dönem bu şehre ağırlık vermesi, iki parti arasında “alan mücadelesi” şeklinde yorumlanmıştı. Kürt hareketinin öne çıkan isimlerinden Leyla Zana’nın, 7 Haziran seçimlerinde Ağrı’da birinci sıradan aday gösterilmesi de HDP’nin bu ile verdiği önemin bir başka göstergesi olarak değerlendirilmişti. Dolayısıyla Ağrı, bu yerel seçimlerde de iki parti açısından epey önemli olan illerden biri.
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Aynı zamanda Ağrı, kayyım atanan ve uzun süredir usulsüzlük haberleri ile gündemde olan illerden biri. İl belediyesinin 2017 mali tablosu Sayıştay tarafından incelenmiş; Ağrı’da borçların doğru yazılmadığı, toplu taşımadan gelen paraların taşeronun hesabına geçirildiği açıklanmıştı.
Kayyım belediyeleri borç içinde: Milyonlarca liranın akıbeti belirsiz
HDP’nin Ağrı Belediye eş başkan adayı Yeliz Karaaslan, 15 Şubat tarihinde 2014 yılında yapılan basın açıklamaları nedeniyle tutuklanmıştı. Karaaslan, 21 Şubat’ta tahliye edildi.
HDP Ağrı Belediye eş başkan adayı Yeliz Karaaslan tahliye edildi
AKP’nin Ağrı Belediye Başkan Adayı olarak belirlenen Savcı Sayan ise, tartışmalı isimlerden biri. Uzun yıllar CHP’de yöneticilik yapan Sayan, 2012 yılında CHP Ağrı İl Yönetim Kurulu tarafından ihraç edilmişti.
AKP’nin Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan kimdir?
AĞRI’DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?
AKP - Savcı Sayan
HDP - Yeliz Karaaslan - Abdurrahman Doğar
MHP - Servet Al
SP - Mehmet Erat
İYİ Parti - Taner Söylemez
TKP - Hetem Ayaz
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AĞRI’DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?
24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ AĞRI SONUÇLARI
2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU AĞRI SONUÇLARI
HDP Ağrı’da 26 sandığa itiraz etti
2014 YEREL SEÇİMLERİ AĞRI SONUÇLARI
HDP'nin 2019 yerel seçim adaylarının tam listesi
İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi
CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları
2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi
Ağrı'da AKP adayı HDP'yi ziyaret etti: Önce insan