ABD, Türkiye’yi GTS Programından çıkarmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye’nin ekonomisinin artık geliştiğini söyleyerek bazı ürünlerin ABD’ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan ve gelişmekte olan ülkelere sunulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programından Türkiye’yi çıkarmak istediğini açıkladı.

Beyaz Saray, Başkan Trump'ın konuyla ilgili Kongre’ye gönderdiği mektubu kamuoyu ile paylaştı.

Mektupta, 1974 Ticaret Yasası’nın 502(2) (2) maddesi referans verilerek, “Türkiye'yi gelişmekte olan ülkelere sunulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programından çıkarmak niyetimi size bildiriyorum” ifadesi kullanıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye’nin, ABD’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) programından çıkarılmasının iki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle çeliştiğini ve ABD’li küçük ve orta ölçekli firmalar ve üreticileri de olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Pekcan Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları yazdı: “Geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren devam eden gözden geçirme süreci sonrası ABD Türkiye’nin GTS programından çıkarılmasına karar verdiğini açıkladı. Söz konusu karar iki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. Bu karar aynı zamanda ABD’li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecektir.” (HABER MERKEZİ)