05 Mart 2019 16:05
İstanbul Sultangazi’de ormanlık alanda yangın çıktı
Sultangazi’de bulunan ormanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın
Fotoğraf: DHA
İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalesini sürdürüyor. (İstanbul/DHA)
ETİKETLER: Sultangazi
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