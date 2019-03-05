İstanbul Sultangazi’de ormanlık alanda yangın çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yallah git” sözüne Vanlılar tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sizin bu ülkede yeriniz yok” sözlerine Vanlılar tepki gösterdi. “Burası bizim ülkemiz ve hiçbir yere gitmiyoruz."