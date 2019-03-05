Manisa’da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

31 Mart yerel seçimleri öncesinde üzerine en çok tartışılan illerden biri de Manisa oldu.

Manisa, AKP’nin MHP’ye, CHP’nin de İYİ Partiye bıraktığı iller arasında. AKP ve MHP’nin ortak adayı mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Cengiz Ergün oldu.

CHP ve İYİ Partinin ortak adayı da İYİ Partili Orkun Şıktaşlı.

Manisa’da Başkanlık Referandumunda hayır bloku yüzde 54,3 oy oranı almıştı.

Manisa’da AKP İl Başkanlığı ile MHP’li Cengiz Ergün’ün arasının açık olduğu bilinen bir gerçek. AKP İl Başkanı Berk Mersinli pek çok kez Ergün’e yönelik eleştirilerini dile getirmiş ve Manisa Büyükşehir Belediyesine talip olduklarını açıklamıştı. Berk Mersinli her ne kadar Cengiz Ergün’ün adı belirlendikten sonra “Ben yok, biz varız” açıklamasıyla Ergün’e tam desteğini açıklasa da, bu açıklamaların tabanda nasıl bir karşılık bulacağı merak konusu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Tabanda konsolidasyon sağlanamadı” itirafını da buraya eklemek gerek.

İYİ Parti adayı Orkun Şıktaşlı, daha önce AKP’nin büyükşehir belediye meclis üyesiydi. 2015 yılında da partisinden istifa ederek bağımsız meclis üyesi olarak siyasi hayatına devam etmişti. Dolayısıyla Millet ittifakı Şıktaşlı’nın AKP tabanından da oy almasını umuyor.

Batıda CHP’nin İYİ Partiye bıraktığı yerlerde aday çıkaracağını açıklayan HDP de, “Manisa seçeneksiz değil” diyerek Naci Sönmez’i Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdi. 24 Haziran milletvekili seçimlerinde 6.69 oy oranına sahip olan HDP de Manisa’da etkin bir aktör.

MANİSA’DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

İYİ Parti: Orkun Şıktaşlı (Millet İttifakı)

MHP: Cengiz Ergün (Cumhur İttifakı)

HDP: Naci Sönmez

Saadet Partisi: Murat Yaşar Güner

Demokrat Parti: Şule Tunalı

Demokratik Sol Parti: Mehmet Gündüz

Bağımsız Türkiye Partisi: Ayhan Baş

Türkiye Komünist Partisi: Ahmet Çınar

Vatan Partisi: Mustafa Daban

Bağımsız aday: Ergün Karaoğlu

MANİSA’DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ MANİSA SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ MANİSA SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU MANİSA SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ MANİSA SONUÇLARI

(HABER MERKEZİ)