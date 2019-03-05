“Kentin işçilerle nasıl yönetilebileceğini göstermek istiyoruz"

Berfin GÜLER

Malatya

Malatya Büyükşehir Bağımsız Belediye Başkan Adayı Şerif Demirel ve Akçadağ Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Adayı Nejdet Bali Çağdaş Gazeteciler Derneğini ziyaret etti.

Özgürlükten barıştan yana olan bütün adaylara başarılan dileyen Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı İbrahim Göçmen “Türkiye'de antidemokratik uygulamalar had safhada ve belediye başkanlığına aday olmak gerçekten takdire şayan bir durum. Biz Çağdaş Gazeteciler Derneği olarak her zaman demokrasiden barıştan özgürlükten yanayız. Bu ilkelerde hareket eden herkesle birlikte hareket etmeye hazırız. Bu yolda sizlere de başarılar diliyoruz” dedi.

“130’UN ÜZERİNDE GAZETECİ CEZAEVİNDE”

Ülkedeki baskıların gazeteciler üzerinde de yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Demirel ise “Şu an 130’un üzerinde gazeteci cezaevinde. Görüşünü ifade ettiği için bir çok gazetecinin davaları devam ediyor. Yandaş medya hakimiyetini sürdürüyor. Bu dönemde devrimci, sol-sosyalist gazetecilere büyük görevler düşüyor. Büyük sorunları duyurmak adına gazeteler çok önemli kurumlardır. Sizlere de çalışmalarınız dolayısıyla teşekkür ediyoruz” dedi.

31 Mart öncesi birlik sağlanması için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Demirel, gelinen noktada işçi ve emekçileri bir araya getirme konusunda başarı sağlanamadığını söyledi.

Yerel yönetim anlayışlarına ilişkin de konuşan Demirel “Kentin işçi ve emekçilerle birlikte nasıl yönetilebileceğini göstermek istiyoruz” dedi. Kentlerin belediye başkanların kararları doğrultusunda yönetildiğini dile getiren Demirel, “Aslında yapmaları gereken kentin ihtiyaçlarını mahalle halkına, gençlere, yaşlılara, işçi ve emekçilere sorarak projeler üretmek. Kentimizde yandaşlara ihale kapısı açılarak, rant sağlanarak çalışma yürütülüyor. Bizler halkın yerel yönetimde söz ve karar sahibi olacağı bir anlayışla yola çıktık” dedi.

“BU DÖNEMDE ÇAĞDAŞ GAZETECİ OLMAK ZOR”

Baskıların sürdüğü dönemde “çağdaş” olmanın zorluğuna değinen Bali “Böyle bir süreçte çağdaş olmak gerçekten zor. Çağdaş gazeteci olmak daha zor. İktidarın dışında düşünen tüm kesimlerin cezaevine konulduğu; siyasetçi, avukat denilmeden ceza verildiği bir dönemde iktidarı eleştiren yazılar yazmak çok zor” dedi.

“YEREL YÖNETİMLER DEĞİL, MERMİ FİYATLARI TARTIŞILIYOR”

Yerel seçimlerde yerel yönetimlerin tartışılması gerekirken mermi fiyatlarının tartışıldığına dikkat çeken Bali, AKP’nin daha önceki seçimleri de halkı kutuplaştırarak kazandığını söyledi. Kutuplaştırma siyasetinin Cumhur İttifakı’nı güçlendirmek için yürütüldüğünü söyleyen Bali, hükümetin antidemokratik uygulamalarına, savaş politikalarına karşı demokrasiyi savunduklarına dikkat çekti. Bali, “Bu iktidarı zayıflatmak ve halk nezdinde teşhir etmek için çalışma yürüteceğiz” dedi.

MALATYA SÖZ GAZETESİ’NE ZİYARET

Fotoğraf: Evrensel

Adaylar daha sonra Malatya Söz Gazetesi’ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şerif Demirel seçimde yerel basının önemine dikkat çekti. Tek parti rejimiyle hükümetten yana olmayan bütün basının susturulduğuna dikkat çeken Demirel, basına dönük sansür girişimlerine karşı mücadelenin önemine değindi.

Malatya Söz Gazetesi yöneticisi Mehmed Duran Özkan ise “Bir seçim atmosferindeyiz. Çeşitli siyasi partiler gibi bağımsız adaylar da var. Bugün bağımsız aday Şerif Demirel bizi ziyaret etti. Ziyareti için teşekkür ederiz, çalışmalarında başarılar dileriz” dedi.