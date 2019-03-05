Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarında görev alacak

A Milli Futbol Takım'ındaki teknik direktörlük görevi 1 Haziran 2019'da başlayacak olan Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde bu ay oynanacak Arnavutluk ve Moldova müsabakalarında milli takımın başında olacak.

Anadolu Ajansında yer alan bilgiye göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi devam eden Şenol Güneş'i Arnavutluk ve Moldova müsabakaları için görevlendirdi.

Milli takım, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk'la, 25 Mart'ta ise Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak.

TFF, Şenol Güneş ile milli talkım teknik direktörlüğü için 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, EURO 2020 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nı da kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştı. (HABER MERKEZİ)