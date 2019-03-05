Hillary Clinton: 2020’de başkanlığa aday değilim

ABD’de 2016 başkanlık seçimlerini Donald Trump’a kaybeden Hillary Clinton, 2020’de aday olmayacağını açıkladı.

New York’taki News 12 TV kanalına konuşan Clinton, “Aday değilim ama inandıklarım için çalışmaya ve konuşmaya devam edeceğim” dedi.

2020 adaylığını açıklayan bazı Demokrat liderlerle konuştuğunu söyleyen Clinton, “Hepsine söyledim, asla işinizin çantada keklik olduğunu düşünmeyin” ifadesini kullandı.

Clinton, Trump’a karşı seçimlere favori girmiş ancak kaybetmişti.

2020 ADAYLARI KİMLER?

2016’da Demokratların adayı olma konusunda Clinton’la yarışan Bernie Sanders, 2020’de aday olacağını duyurdu. Sanders, partinin “sol” kanadının lideri olarak değerlendiriliyor.

Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, New Jersey Senatörü Corey Booker, California Senatörü Kamala Harris, New York Senatörü Kirsten Gillibrand, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, San Antonio (Teksas) Belediye Başkanı Julian Castro, South Bend (Indiana) Belediye Başkanı Pete Buttigieg diğer adaylar arasına.

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden henüz adaylığını açıklamadı ancak açıklaması durumunda en popüler isim olarak yarışa avantajlı başlayacak.

Teksas’ta Senatörlük seçimlerinde Ted Cruz’a karşı verdiği mücadeleyle dikkat çeken Beto O’Rourke da adaylık için adı geçen isimlerden. (DIŞ HABERLER)