ABD'de 2020 seçimlerinin Demokrat adayları kimler?

ABD'de 2020 başkanlık seçimlerinin Demokrat başkan adayları şekilleniyor. Son olarak Teksas’ta Senatörlük seçimlerinde Ted Cruz’a karşı verdiği mücadeleyle dikkat çeken Beto O’Rourke aday olacağını açıkladı.

Reuters, Beto O'Rourke'un resmi açıklamasının bugün duyurulacağını aktardı. O'Rourke'un adaylığını resmen ilan ettikten sonra Şubat 2020'de Demokratların seçiminin gerçekleşeceği Iowa eyaletini ziyaret edeceği belirtildi.

HILLARY CLINTON: ADAY DEĞİLİM

Fotoğraf: Wikimedia Commons

ABD’de 2016 başkanlık seçimlerini Donald Trump’a kaybeden Hillary Clinton, 2020’de aday olmayacağını açıkladı.

New York’taki News 12 TV kanalına konuşan Clinton, “Aday değilim ama inandıklarım için çalışmaya ve konuşmaya devam edeceğim” dedi.

2020 adaylığını açıklayan bazı Demokrat liderlerle konuştuğunu söyleyen Clinton, “Hepsine söyledim, asla işinizin çantada keklik olduğunu düşünmeyin” ifadesini kullandı.

Clinton, Trump’a karşı seçimlere favori girmiş ancak kaybetmişti.

BERNIE SANDERS İLK ADAYLARDANDI



Fotoğraf: Nick Solari/Wikimedia Commons (CC-BY-SA)

2016’da Demokratların adayı olma konusunda Clinton’la yarışan Bernie Sanders, 2020’de aday olacağını duyurdu. Sanders, partinin “sol” kanadının lideri olarak değerlendiriliyor.

Şu ana kadar adaylığını resmen ilan etmiş olan diğer isimler şöyle:

New Jersey Senatörü Corey Booker, South Bend (Indiana) Belediye Başkanı Pete Buttigieg, San Antonio (Teksas) Belediye Başkanı Julian Castro, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, California Senatörü Kamala Harris, New York Senatörü Kirsten Gillibrand, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, John Delaney, Tulsi Gabbard, Kirsten Gillibrand, John Hickenlooper, Jay Inslee, Marianne Williamson, Andrew Yang.

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden henüz adaylığını açıklamadı ancak açıklaması durumunda en popüler isim olarak yarışa avantajlı başlayacak.

CUMHURİYETÇİLERİN ADAYLARI

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçiler adına bir kez daha yarışacağını 20 Ocak 2017'de açıklamıştı. Cumhuriyetçiler adına bir diğer aday eski Massachusetts Valisi Bill Weld. (DIŞ HABERLER)