Özel: Riskli alan incelemeleri partilere göre yapılıyor

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Türkiye’de 6.7 milyon sağlıksız konut bulunduğu, kentsel dönüşüm çalışmalarının ise 20 yıl içerisinde çözülebileceği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Konuyu, bir soru önergesiyle de gündeme taşıdığını vurgulayan Özel, geçtiğimiz günlerde Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesiyle 21 kişinin hayatını yitirdiği Kartal’da, belediyenin kentsel dönüşüm taleplerine 6 yıldır yanıt verilmediğini belirtti. İnceleme süresinin belediye başkanının hangi partiden olduğuna yönelik değişiklik gösterdiğini belirten Özel, “Riskli alan ilan edilen yerlerde taleplerin incelenme süresinin, ilçeyi yöneten siyasi partiye göre değişiklik göstermesi kabul edilemez. Hiçbir yurttaşımızın riskli binalarda, sağlıksız konutlarda kalmasına göz yumulmaması gerekiyor” dedi.

"YAPILAR YENİDEN ELE ALINMALI"

21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı’nın ruhsatının 5 kat için alınmış olsa da 3 kat kaçak kat yapıldığının ortaya çıktığını hatırlatan Özel; “Bu iddialar kamuoyunda kaçak katların hangi partili belediye başkanı döneminde yapıldığı şeklinde kısır bir biçimde tartışılmıştır. 6 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan imar barışı düzenlemesi, kaçak yapılara göz yumulduğu iddialarını güçlendirirken, İstanbul’u bekleyen deprem tehdidi de göz önüne alındığında başta İstanbul olmak üzere Türkiye’deki yapıların yeniden ele alınması gerektiği ortadadır” dedi.

"HİÇBİR YURTTAŞIMIZIN RİSKLİ BİNALARDA OTURMASINA GÖZ YUMULMAMASI GEREKİYOR"

Özel, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 23 Şubat günü katıldığı bir televizyon programında “Eğer biz bu kaçak yapılaşmayla devam edersek tabii ki bu deprem faturası bize çok çok ağır olur” ifadeleriyle kentsel dönüşümü özendirdiğini belirterek, CHP’li Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz’ün ise verdiği bir mülakatta, “Riskli alan ilan ettiğimiz yerlerin plan ve projeleri 6 yıldır bakanlıkta bekliyor. Madem bu kadar hassaslar, neden bekletiyorlar” dediğini anımsattı. Özel, “İnceleme süresinin belediye başkanının hangi partiden olduğuna yönelik değişiklik gösterdiği anlaşılmaktadır. Riskli alan ilan edilen yerlerde taleplerin incelenme süresinin, ilçeyi yöneten siyasi partiye göre değişiklik göstermesi kabul edilemez. Hiçbir yurttaşımızın riskli binalarda, sağlıksız konutlarda kalmasına göz yumulmaması gerekiyor” diye konuştu. Özel, “Riskli alan ilan edilen yerlerdeki kentsel dönüşüm taleplerinin kabul ve ret rakamlarının açıklanması gerekiyor. Bu açıklanırsa, burada da siyasi tercihlerin öne çıktığı anlaşılacaktır. Bu gibi hayati bir konunun bile muhalif siyasi partileri tercih eden belde halkını cezalandırmak için kullanıldığı ortadadır” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)