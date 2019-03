Gazeteci Çağlar Cilara’nın TV 5’teki programı yayından kaldırıldı

Saadet Partisine yakınlığıyla bilinen TV 5’te yayınlanan ‘Çağlar Cilara ile Gündemdekiler’ programı, CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş’ın konuk olduğu program gerekçe gösterilerek yayından kaldırıldı.

“TOPLUMSAL HASSASİYETLERİ VE AHLAKİ DEĞERLERİMİZİ ÖNCELEYEREK YAYINLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

TV 5’ten yapılan açıklamada ise “Çağlar Cilara ile Gündemdekiler programına konuk olan Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’ın canlı yayında sarf ettiği görüş ve düşünceler kendisine aittir. Hiçbir şekilde TV5’i bağlamaz. ‘Sözü olan herkes için’ sloganıyla haftanın her günü pek çok canlı yayın yapan, her görüşten pek çok konuk ağırlayan bir kanalda dile getirilen her yorumun TV 5’in yayın politikasıymış gibi gündeme getirilmesi apaçık bir algı operasyonudur. Ancak seçim öncesi oluşturulmaya çalışılan bu algı operasyonlarına fırsat vermemek için TV 5 yayın kurulu, söz konusu programın yayından kaldırılma kararı almıştır. TV5 bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumsal hassasiyetleri ve ahlaki değerlerimizi önceleyerek yayınlarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

TV5 macerası da bitti.



Türkiye'de gazeteciler siyasi kutuplaşmanın, kavganın, gürültünün arasında kalıyor.



Ben sorumu sorarım, haber çıkarırım, 8 yılda 3 binin üzerinde program yaptım. On binin üzerinde programlarımdan haber çıktı.



Soru sormaya devam edeceğim merak etmeyin. https://t.co/rFEKAyETXc — Çağlar Cilara (@caglarcilara) 5 Mart 2019

“SORU SORMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Çağlar Cilara ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Türkiye’de gazeteciler siyasi kutuplaşmanın, kavganın, gürültünün arasında kalıyor. Soru sormaya devam edeceğim merak etmeyin” dedi.

Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, Twitter hesabından Çağlar Cilara'ya desteğini açıkladı. Taş, "Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar, ama biz onuncu köyü kuracağız" dedi.

Evet sevgili Çağlar...Artık doğru soru soranı da dokuz köyden kovuyorlar.

Ama biz onuncu köyü kuracağız.

Teşekkürler, sevgiler... https://t.co/WsoJFYObC0 — Alper Taş (@alper_tas) 5 Mart 2019

NE OLMUŞTU?

Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş söz konusu programda “LGBT konusunda onların kendi meclislerinde aldıkları kararları ve sorunlarının takipçisi olacağım. Biz LGBT için söylediklerimizin her zaman arkasındayız. Dün de böyle düşünüyorduk. Bugün de böyle düşünüyoruz. Biz onların insanca yaşamalarını sağlayacağız” ifadelerini kullanmıştı. (HABER MERKEZİ)