Gülten Aşkan’ın katiline ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Van'da 17 yaşındaki Gülten Aşkan’ı öldürmekle yargılanan Azizhan Bor’a, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek" ve “kasten öldürmekten” ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.



Van’da 28 Şubat 2017 tarihinde 17 yaşındaki Gülten Aşkan’ı bıçaklayarak öldüren Azizhan Bor’un yargılandığı davanın karar duruşması Van 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Katil zanlısı Bor’un "Kasten öldürme" suçundan yargılandığı duruşmaya Aşkan'ın ailesi, avukatları ve kadınlar katıldı. Van Barosu’ndan çok sayıda avukatın da izlediği duruşmaya sanık Bor takım elbiseyle katıldı.

"ÖMÜR BOYU CEZA ALSIN"

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada savcı, "Canavarca hisle öldürmek" suçlamasını da mütalaasına ekledi. Ardından söz alan Aşkan'ın babası Lezgin Aşkan, sanığın ömür boyu ceza almasını isteyerek, “Ne alacağı vardı da ne sebeple benim kızımı öldürdü” dedi.

Aşkan ailesinin avukatı Müjde Tozbey Erden, 17 yaşındaki bir çocuğun onlarca bıçak darbesiyle öldürüldüğüne dikkat çekerek, “Azizhan, Gülten'i sevgilisi olmayı reddedince öldürmüştür. Kadın erkeği reddederse öldürme halkına sahip midir? AİHM'de tanık aldatıldığını görse dahi ancak boşanmaya gerekçe olabilir diyor. Azizhan kadını sadece bir kez kalbinden değil 32 yerinden bıçaklıyor. Tanıkların ifadelerinde kadının çığlıklar attığı işkence çektiği söyleniyor. Kadın ölmüyor ve acı çekiyorsa her defasında çığlık atıyor. Bu sadece adam öldürmek midir? Azizhan acı çeksin istiyor kadının. Ayak topuklarına kadar bıçaklıyor. O nedenle ‘Eziyet çekerek öldürme’ suçunu da işliyor" dedi.

"TANIKLAR DA YARGILANSIN"

Katledilen Gülten ile buluşmaya giden Bor’un bıçağı yanına götürdüğünü söyleyen Tozbey, sanığın öldürmeyi tasarladığını belirtti. Suçun aylar sonra tanıkların beyanıyla ortaya çıktığını söyleyen Tozbey, olay yerine giden tanıkların ambulans çağırmadığını ve polise haber vermediğini dile getirerek, tanıklar hakkında da dava açılmasını istedi.

AVUKATLAR ÜST SEVİYEDEN CEZA İSTEDİ

Ardından söz alan Avukat Sevda Aydın da yargılananın sadece bir erkek değil bir zihniyet olduğuna dikkat çekerek, “tahrik indirimi"nin uygulanmamasını istedi. Sırasıyla söz alan diğer avukatlar sanık Bor’a üst seviyeden ceza verilmesini talep etti.



Katil zanlısı Bor’un önce yazılı savunmasını tekrarladığı duruşmada, sanık avukatı ise mütalaaya karşı çıktı.



Sanık ve avukatının savunması ardından mahkeme heyeti duruşmaya kısa bir ara verdi. Ara esnasında Aşkan’ın yakınlarıyla sanık avukatı arasında kısa bir gerginlik yaşandı.



Ara ardından kararını veren mahkeme heyeti, 17 yaşındaki Gülten Aşkan’ı, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek" ve “kasten öldürmekten” Azizhan Bor’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

"AKP İKTİDARINDA KADINA YÖNELİK ŞİDDET YÜZDE 400 ARTIŞ GÖSTERDİ"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapıldı. Van Baro Başkanı Zülküf Uçar'ın da katıldığı açıklamada konuşan Tozbey, "Bugün sayın mahkeme Gülten'in katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak Gülten'in katili sadece Azizhan değil, bunun farkına varılsın istiyoruz” dedi.

AKP iktidarının son 16 yıl içinde tüm yaşam alanlarını gerici ve kadın düşmanı politikalarla kuşattığını söyleyen Tozbey, “Kadını yönetebilir, hapsedebilir, emir komuta altında alabilir, istediği zaman sokağa çıkabilir, 5 çocuk doğurup eve hapsedebilir, dövebilir ve hatta öldürebilirsin bilincini aşıladı. Bu sebeple AKP iktidarında kadına yönelik şiddet yüzde 400 artış gösterdi. İşte bu zihniyet ile Azizhan, Gülten onun malıymış gibi sevgili olmayı reddetme hakkı olabileceğine inanmadığı için Gülten'i öldürdü. Ve bundan pişmanlık duymadan kendi meşru hakkını kullandığına inanarak böyle savunma yapmıştır. Yani tek suçlu A.B. değil, Azizhan'a öldürme hakkı olduğu bilincini aşılayan AKP iktidarıdır. Kadına yönelen böylesi bir şiddete, katiller kim olursa olsun boyun eğmeyeceğiz” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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