Oklu kirpiyi işkenceyle katleden 3 kişi tutuklandı
Şanlıurfa'ya bağlı Siverek'te işkence ettikleri oklu kirpiyi katleden, olayın görüntülerini de sosyal medyadan paylaşan 3 kişi tutuklandı.
Fotoğraf: Mehmet Sezgin/DHA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, koruma altında bulunan oklu kirpiyi köpekle korkuttuktan sonra yuvasından çıkarıp, başını sopayla ezerek, katleden 3 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Siverek'in Aşağı Karacaören Mahallesi'nde birbiriyle akraba olan Hasan D., Adnan D. ile Ekrem D., kırsal alanda fark ettikleri oklu kirpiyi, köpekle korkutarak yuvasından çıkardı.
Başına sopalarla vurdukları kaçmaya çalışan kirpinin üzerine köpek salan 3 kişi, daha sonra hayvanı boğazını keserek öldürdü.
Oklu kirpiye yaptıkları işkenceyi kaydettikleri cep telefonu kamerası görüntüsünü sosyal sosyal medyadan paylaşan 3 kişi, görüntüyü izleyenlerin tepkisinin ardından harekete geçen güvenlik güçlerince kimlikleri belirlenerek yakalandı.
Jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen Hasan D., Adnan D. ve Ekrem D., 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet' ve 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Şanlıurfa/DHA)