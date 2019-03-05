Esenyurt'ta sağlık ocağında doktora yönelik saldırı protesto edildi

Esenyurt'ta bir sağlık ocağında doktora yapılan saldırı protesto edildi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Doktor Esin Ayfer Çulha, "Sağlıkta şiddeti bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

DHA'nın haberine göre, olay Esenyurt'taki bir sağlık ocağında 28 Şubat'ta meydana geldi. Adli kontrol uygulaması olan bir kişi, karakola imza atmaya gitmeyince rapor için sağlık ocağına başvurdu. Doktor Nurullah Araskil, muayene ettiği kişinin herhangi bir sorununun olmadığını gördü. Bu kişi, adli kontrol uygulaması nedeniyle polis merkezine gidemediğini söyleyerek kendisine rapor vermesini istedi. Ancak doktor Nurullah Araskil bu talebe olumsuz yanıt verdi.

DOKTORUN BOĞAZINI SIKTI

Tartışmaya başlayan saldırgan, doktor Araskil'in boğazını sıktı. Hemşire ve hasta yakınları tarafından güçlükle doktorun boğazı bıraktırılan saldırgan, daha sonra aracına gitti. Aldığı bir cisimle tekrar sağlık ocağına gelen kişinin amacı doktora tekrar saldırmaktı. Ancak doktoru odaya kilitleyen görevliler kapıyı açmadı. Saldırgan olay yerine çağrılan polis gelmeden kaçtı.

"SAĞLIKTA ŞİDDETİ BİTİRMEK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Öte yandan doktora yönelik saldırı protesto edildi. Aile Hekimleri Derneği Federasyonu, Aile Sağlığı Çalışanları Federasyonu, Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası, Birlik ve Dayanışma Sendikası ve Türk Sağlık Sendikası üyeleri, olayın yaşandığı sağlık ocağı önünde toplandı. Ortak basın açıklamasını Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Doktor Esin Ayfer Çulha yaptı. Açıklamada sağlık çalışanlarına yönelik saldırının sonlandırılması için yasal düzenlemenin yapılması istendi. Çulha, "Tüm sağlıkçılarla birlikte şiddetin karşısında dimdik duracağız. Birliğimizi devam ettireceğiz daha güçlenecek, sağlıkta şiddeti bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Buna söz vereceğiz" dedi. (HABER MERKEZİ)