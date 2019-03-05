Çaldağı maden projesi için verilen ÇED kararı AYM’ye taşındı

Manisa Turgutlu’ya bağlı Çaldağı’nda uygulanmak istenen nikel madencilik projesi ile ilgili davada yerel mahkemenin verdiği ÇED kararı Anayasa Mahkemesi’ne gönderildi. Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP) tarafından yapılan açıklamada, ayrıca önümüzdeki günlerde sivil toplum örgütleri tarafından Çaldağı madencilik projesinin iptal edilmesi ve madenin kapatılması için imza kampanyasına da başlanacak.

Bilirkişi raporuna göre madenin ÇED raporunu iptal etmesi gerekirken, ÇED raporu hakkında dava açılmasını reddeden yerel mahkeme kararı, geçtiğimiz hafta içinde Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Yerel mahkemenin verdiği kararı bozularak, bilirkişi keşif raporunun göz önüne alınması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne yapılan dava başvurusunda, ayrıca yine bilirkişi raporu doğrultusunda madencilik projesinin iptali ve madenin kapatılması da talep edildi.

Fotoğraf: Evrensel

“MADENE KARŞI MÜCADELE YÜKSELEREK DEVAM EDECEK”

Konu hakkında basına bilgi veren TURÇEP, ayrıca Çaldağı madencilik projesinin iptal edilmesi ve madenin kapatılması için sivil toplum örgütlerince önümüzdeki günlerde imza kampanyasına da başlanacağını bildirdi. “Vatandaşlarımız kesinlikle bu madene kanmasınlar, inanmasınlar. Çünkü hukuk mücadelesi halen sürüyor ve sürecek. Bu madencilik projesi iptal edilinceye kadar mücadelemiz her alanda devam edecek” denilen TURÇEP açıklaması şöyle devam etti:

“Madene karşı topraklarımızı koruma mücadelemiz 10 yılı aşkın zamandır sürüyor ve bu madencilik projesi iptal edilip maden kapatılıncaya kadar da devam edecek. Böyle bir madenciliğe dünyanın başka ülkelerinde izin verilmiyor.”

TURÇEP açıklamasında ayrıca ilerleyen günlerde ilçedeki sivil toplum kuruluşları tarafından Çaldağı’ndaki madencilik projesinin iptal edilmesi ve madenin kapatılması için imza kampanyasına başlanılacağı da duyuruldu. (Manisa/EVRENSEL)