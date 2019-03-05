KESK: İktidara Korkmazgil şiirlerindeki dirençle karşılık veriyoruz

KESK Eskişehir Şubeler Platformu üyeleri, Şair Hasan Hüseyin Korkmazgil'in doğum günü nedeniyle anma töreni düzenledi. “Hiç yalan söylemedi bu ozan” adı verilen etkinlik, Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinliğe Hasan Hüseyin Korkmazgil'in eşi Azime Korkmazgil ve kızı Barış Özer de katıldı.

Çok sayıda Eskişehirlinin katıldığı etkinlikte KESK Eskişehir Şubeler Platformu üyeleri Korkmazgil’in sevilen şiirlerini okundu. Etkinlikte Korkmazgil’in şiirlerinden bestelenen şarkıları da seslendiren KESK üyelerinin gösterisi büyük beğeni topladı. Şiir ve müzik dinletisinin ardından sahneye çıkan Azime Korkmazgil oyunculara teşekkür etti. Katılımcıları selamlayan Korkmazgil, katıldığı en güzel Hasan Hüseyin Korkmazgil anması olduğunu belirtti.

Gecede konuşma yapan isimlerden biri de Eğitim Sen Şube Başkanı Faik Alkan oldu. KESK adına konuşan Alkan, “Bu iktidara, bu baskı ortamına Hasan Hüseyin Korkmazgil şiirlerindeki dirençle karşılık veriyoruz” dedi.

Etkinliği kaçıranlar için 9 Mart Cumartesi Günü saat 20.00’de Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde ikinci gösterim yapılacak. (Eskişehir/ EVRENSEL)