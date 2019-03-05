KESK: TÜİK enflasyon verileri gerçeği yansıtmıyor

TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) resmi gıda enflasyonunun yüzde 29.26 olmasına rağmen sebze ve meyve fiyatlarının yüzde 40 arttığını vurguladı.

KESK Merkez Yürütme Kurulu, ekonomik kriz ile birlikte artan hayat pahalılığı ve işsizlik milyonlarca emekçinin yaşamını alt üst etmeye devam ettiğine dikkat çekti. Hükümetin kalıcı çözümler yerine seçimlere kadar tanzim satış mağazası açma, işsizlik fonunu yağmalama gibi geçici önlemlere başvurduğunu belirten KESK yaptığı yazılı açıklamada hükümetin bu yöntemlerle gerçek enflasyonu ve işsizliği manipüle etmeye çalıştığını kaydetti.

"TÜİK VERİLERİ GERÇEK ENFLASYONU YANSITMIYOR"

TÜİK tarafından yapılan açıklamada enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 0,16 arttığı ve yıllık yüzde 19,67 olarak hesaplandığı aktarılan açıklamada, “Başta gıda ve sağlık ürünleri olmak üzere tüm ürünlerin fiyatları artmaya devam ettiği koşullarda açıklanan TÜİK verileri her zaman olduğu gibi gerçeği yansıtmaktan uzaktır” denildi. Bir adet marulun 6 lira, bir adet karnabaharın ise 10 lira olduğu ve sağlık harcamalarının ilaç fiyatlarındaki 26,4’lük zamdan sonra çok daha yüksek olduğu belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın gerçek hayat pahalılığını yansıtmayan TÜİK rakamlarından yola çıkarak enflasyonun beklentilerin altında gerçekleştiğini ifade ederek övünmesinin manidar olduğu dile getirildi.

TANZİME RAĞMEN GIDA FİYATLARI YÜZDE 40 ARTTI

Tanzim Satış Mağazaları’nın ise enflasyonu düşük göstermenin aracı olarak kullanıldığı, sadece büyükşehirlerde kotalı olarak Tanzim Satış Mağazaları’nın gıda enflasyonunu düşüremediği ve gıda enflasyonunun yıllık enflasyonun 10 puan üzerinde çıktığı kaydedildi. TÜİK rakamlarının işçi ve emekçilerin bütçesine yansıyan enflasyonu yansıtmadığının ifade edildiği açıklamada, resmi gıda enflasyonun yıllık yüzde 29.25 olmasına rağmen gerçekte ise meyve ve sebze fiyatlarında ortalama yüzde 40 artışın yaşandığı ve bu durumdan en çok toplumun dar gelirli, yoksul kesimlerinin etkilendiği belirtildi.

"VERGİ YÜKÜMÜZ ARTIYOR, ÜCRETLERİMİZ AZALIYOR"

2019 yılı Gelir Vergisi Tarifesiyle birlikte işçiler ve kamu emekçileri üzerindeki vergi yükünün de arttığını arttığına dikkat çeken KESK, milyonlarca işçi ve kamu emekçisinin bu yıl bir üst vergi dilimine daha erken gireceğini ve ceplerinden çıkan gelir vergisi tutarı artarken ücretlerin ve maaşların azalacağını ifade etti. Açıklamada, “KESK olarak, başta kamu emekçileri olmak üzere ücreti ile yaşam mücadelesi veren tüm kesimleri hayat pahalılığını, işsizliği olduğundan düşük göstermeyi hedefleyen manipülasyonlara itibar etmemeye ve insanca yaşama yetecek bir ücret ve güvenceli bir çalışma için yan yana mücadele etmeye çağırıyoruz” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

Şubat ayı enflasyonu yüzde 19,67