İzmir Barosu'ndan plaj sandalyeli eylem

Yakın zamanda inşa edilen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, binasına amacı dışında ilk derece mahkemelerinin taşınmasıyla hem avukatların hem vatandaşların duruşma öncesi ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldı. İzmir Barosu sorunu Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e de taşısa da herhangi bir gelişme yaşanmadı.

İzmir Barosu'nun çağrısıyla baro odası önünde toplanan avukatlar basın açıklaması yaptı. Avukatlar alkışlarla adliye girişine kadar yürüdü. Burada plaj sandalyelerini açarak oturan avukatlar adliyenin eksiklerinin giderilmesini istedi.

Konu ile ilgili konuşan İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel, “Burada bir açıklama beklediğinizin farkındayım. Plaj sandalyelerimizi görüp bizi plajda sanmayın. Burası Türkiye'nin 3'uncu büyük kenti İzmir. İzmir'in adliyelerinden bir tanesi. Neden ihtiyaç duyduk bu eyleme diye soruyorsanız, onun da bir cevabı var. Meslektaşlarımızın bir sandalyeleri yoktu, koridorlara oturmak için bir bank konulmamıştı. Yalnız meslektaşlarımız için değil aynı zamanda yurttaşlarımızın oturacağı bir bank da yok. Bu sorun yurttaşlarımız için de geçerli. Ama yalnız bu işi banka hapsetmek bu işi doğru olmazdı. Kısıtlı alan ile avukat arkadaşlarımızın açamadığı alanlar yaratıldı. Yalnızca bu iki binanın ucuna yerleştirdikleri ikişer tuvalete her gün duruşma için gelen avukatların girmesi beklendi. Peki biz bunların karşılığında ne yaptık? Defalarca görüşmeler yaptık. Çözümü konusunda harekete geçmeye çalıştık. Bugüne kadar mümkün olmadı. Duyduk ki biz eylem planını açıkladıktan sonra, buraya sandalye sevkıyatına başlamışlar. Keşke daha önce yapsalardı” dedi.

Avukatların, adliyelerin misafirleri olmadığını vurgulayan Av. Yücel, şöyle devam etti:

“Avukatları, adliyelerin misafirleri sayan anlayışın terk edilmesi gerekir. Avukatlar adliyelerin ev sahibidir. Her gün mesai saatimizin büyük bir kısmını burada harcıyoruz. Burayı avukatlar açısından da kullanılabilir, adalete erişimi temin edecek mekanlar haline getirmek bu alanda sorumlu olan herkesin boynunun borcudur.”

İzmir Barosu üyelerinin sorunlar ile ilgili kararlı olacaklarını söyleyen Av. Yücel, “Bu sorunlar konusunda Adalet Bakanı'na bir mektup yazmıştım. Bugün için kendisini de davet ettik. Herhalde kendisinin başka bir programı olduğu için katılamadı. Bizde sorunlar bitmiş değil. Kendisini burada görmek istiyoruz. Biz, savunmadan gelen gücümüzü meslektaşlarımız ile birlikte İzmir Barosu'nun değerli üyeleri ile birlikte her zaman hayata geçirme konusunda kararlı olacağız” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)